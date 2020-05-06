梅雨季來臨 彰化在地企業捐1315支愛心傘給國中小學校

梅雨季節來臨，彰化縣鹿港鎮在地企業秀裕公司今天捐贈給鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉以及彰化偏遠地區學校等65間國中小學校，1300支愛心傘，還有捐贈縣府15支給洽公民眾使用，總共1315支愛心傘，彰化縣長王惠美今天前往表達感謝。

秀裕公司歷經3代，目前在中國有設有3家工廠，長期為日本代工，也在國內建立品牌「保羅拉」擴大市場，業者指出，受新冠肺炎疫情影響，接單生產都受影響，目前雖陸續復工，但深圳廠仍有一半員工還無法回來工作，即便受疫情影響，仍希望為鄉里盡己之力。

秀裕公司總經理王守仁說，看到孩子們常忘記帶雨傘，在雨中奔跑相當危險，梅雨季到來，決定捐贈公司開發的新型傘，兼具有防曬功能，守護孩子上下學安全，這次捐贈的雨傘，是公司長年熱銷的折疊傘，特色是輕量，有安全開收滑軌的專利設計，讓學童在使用雨傘時，可以安全且無負擔的操作。