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梅雨季來臨 彰化在地企業捐1315支愛心傘給國中小學校

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右）今天感謝地企業秀裕公司捐贈愛心傘。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美（右）今天感謝地企業秀裕公司捐贈愛心傘。記者林敬家／攝影

梅雨季節來臨，彰化縣鹿港鎮在地企業秀裕公司今天捐贈給鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉以及彰化偏遠地區學校等65間國中小學校，1300支愛心傘，還有捐贈縣府15支給洽公民眾使用，總共1315支愛心傘，彰化縣長王惠美今天前往表達感謝。

秀裕公司歷經3代，目前在中國有設有3家工廠，長期為日本代工，也在國內建立品牌「保羅拉」擴大市場，業者指出，受新冠肺炎疫情影響，接單生產都受影響，目前雖陸續復工，但深圳廠仍有一半員工還無法回來工作，即便受疫情影響，仍希望為鄉里盡己之力。

秀裕公司總經理王守仁說，看到孩子們常忘記帶雨傘，在雨中奔跑相當危險，梅雨季到來，決定捐贈公司開發的新型傘，兼具有防曬功能，守護孩子上下學安全，這次捐贈的雨傘，是公司長年熱銷的折疊傘，特色是輕量，有安全開收滑軌的專利設計，讓學童在使用雨傘時，可以安全且無負擔的操作。

王惠美說，雨傘過去在彰化是重要產業，秀裕企業捐贈愛心雨傘讓學童健康、快樂、安全上下學，回饋地方，感謝企業對於彰化學子的關懷與回饋，也期盼透過愛心傘的善心傳遞，達到拋磚引玉的效果。

地企業秀裕公司今天捐贈給鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉以及彰化偏遠地區學校等65間國中小學校，1300支愛心傘。記者林敬家／攝影
地企業秀裕公司今天捐贈給鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉以及彰化偏遠地區學校等65間國中小學校，1300支愛心傘。記者林敬家／攝影
地企業秀裕公司今天捐贈給鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉以及彰化偏遠地區學校等65間國中小學校，1300支愛心傘。記者林敬家／攝影
地企業秀裕公司今天捐贈給鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉以及彰化偏遠地區學校等65間國中小學校，1300支愛心傘。記者林敬家／攝影

愛心 疫情

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