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咖啡果小蠹肆虐全台 茶改場出手打造專屬誘捕器

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為防治咖啡果小蠹危害全台咖啡園，農委會茶改場和水保局研發改良非農藥性誘捕器，並進行全區域性防治，今揭曉初期防治成效。記者賴香珊／攝影
為防治咖啡果小蠹危害全台咖啡園，農委會茶改場和水保局研發改良非農藥性誘捕器，並進行全區域性防治，今揭曉初期防治成效。記者賴香珊／攝影

南投縣國姓鄉是國內咖啡最大產區，當地公所推廣多元開創「黑金經濟」，但近年受咖啡果小蠹危害，致咖啡產量驟減逾3成；農委會茶改場和水保局研發改良非農藥性誘捕器，並進行全區域性防治，初期成效揭曉發現，可將損害降至2成。

國姓鄉公所指出，全鄉栽種咖啡面積近200公頃，居全台之冠，看準「黑金經濟」潛力，輔導鄉內咖啡農精進管理技術，為「有量更顧品質」率國內之先辦理評鑑展售，也是全國第一個擁產地認證標章的台灣咖啡，並協助農園朝休閒觀光發展。

未料，近年氣候暖化，肆虐南部咖啡產區的咖啡果小蠹，由南而北擴散，更因其幼蟲是在果實內鑽食，防治困難，又無天敵，繁殖速度快，令國內各咖啡產區深受其害，國姓鄉更是受創嚴重，整體產量銳減逾3成，有的農園甚至少了一大半。

農委會茶改場因此串連水保局投入研發改良非農藥性誘捕器，茶改場長蘇宗振表示，過去雖有誘捕器但體積大、成本高，誘捕液成效不佳，未被廣泛也無法有效遏止蟲害，而為強化誘捕效果，還分析果小蠹喜好氣味和顏色開發改良型誘捕器。

而改良型誘捕器強化以性費洛蒙氣味誘引，用與咖啡果實相近的紅色作為誘捕器外觀，也因體積縮小，成本從上百元降至80元以下；而為確認誘捕成效，今年3月時與國姓公所和咖啡農合作進行全區域性共同防治，以提升且確認防治成效。

茶改場表示，每隻果小蠹雌蟲約產卵30至60粒，若孵化，危害威力不容小覷，因此在3月下旬咖啡開花期即發出約4000個誘捕器，供約60名農友測試防治，大概3、4棵咖啡樹掛1個，面積約達13公頃，初期驗收發現成效頗佳。

咖啡產銷班長蘇春賢說，新誘捕器抓到的蟲比至少多了1倍；蘇宗振則說，防治初期平均就捉了上千隻，等於遏止3萬至6萬隻幼蟲孵化，產量損害可望降至2成以下；誘捕器技術也已技轉民間公司，農友可自行購買，降低咖啡園蟲害問題。

為防治咖啡果小蠹危害全台咖啡園，農委會茶改場和水保局研發改良非農藥性誘捕器，並進行全區域性防治，今揭曉初期防治成效。記者賴香珊／攝影
為防治咖啡果小蠹危害全台咖啡園，農委會茶改場和水保局研發改良非農藥性誘捕器，並進行全區域性防治，今揭曉初期防治成效。記者賴香珊／攝影
為防治咖啡果小蠹，農委會茶改場和水保局研發改良型誘捕器，實施區域性防治初期平均捉了上千隻，等於遏止3萬至6萬隻幼蟲孵化。記者賴香珊／攝影
為防治咖啡果小蠹，農委會茶改場和水保局研發改良型誘捕器，實施區域性防治初期平均捉了上千隻，等於遏止3萬至6萬隻幼蟲孵化。記者賴香珊／攝影
農委會茶改場分析咖啡果小蠹喜好研發改良型誘捕器，強化以性費洛蒙氣味誘引，用與咖啡果實相近的紅色作為誘捕器外觀，體積縮小且成本降至約80元，目前已技轉由民間公司量產。記者賴香珊／攝影
農委會茶改場分析咖啡果小蠹喜好研發改良型誘捕器，強化以性費洛蒙氣味誘引，用與咖啡果實相近的紅色作為誘捕器外觀，體積縮小且成本降至約80元，目前已技轉由民間公司量產。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉咖啡產銷班長蘇春賢（右1）展示改良型紅色誘捕器，使用後捕捉咖啡果小蠹的成果。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉咖啡產銷班長蘇春賢（右1）展示改良型紅色誘捕器，使用後捕捉咖啡果小蠹的成果。記者賴香珊／攝影

咖啡 農委會

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