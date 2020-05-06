疫情取消護理師節慶祝活動 62名醫師錄製影片送祝福
受疫情影響，今年許多活動幾乎都取消或延辦，5月12日是護理師節，台中豐原醫院護理人員因疫情取消慶祝活動，院內醫師得知後，紛紛拿手牌，並錄製一段感謝話語送給護理人員，帶給他們小小驚喜。
豐原醫院62位醫師輪番接力，拿著「有你真好、謝謝您、超棒」等手牌，在鏡頭前向院內護理師說聲「護理師節快樂」，有3秒簡短的祝福，也有用台語送上祝福，甚至防疫招牌打噴嚏摀住手勢也都錄在影片裡，從5月1日到5月7日，一連7天，每日在醫院FB分享祝福留言，希望讓護理師有個難忘的護理師節。
豐原醫院兒童心臟醫師林聖哲表示，因疫情因素，增加護理臨床的工作量，今年也因疫情護理師節慶祝活動取消，因此透過鏡頭祝福護理人員佳節愉快。
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