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5月8日起 武漢民眾不用採包機、定點返台方案

中市熱門景點人流管制 要求租賃自行車業者加強消毒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府要求業者對營業用的租賃自行車輛及各項設備進行全面性消毒。圖／中市府觀旅局提供
台中市府要求業者對營業用的租賃自行車輛及各項設備進行全面性消毒。圖／中市府觀旅局提供

台中市府觀光旅遊局推動「安心旅遊」，除假日派員掌握台中各景點人流管制情形、推廣「安心旅宿」標章，讓遊客安心入住台中市旅宿外，所有線上、線下旅遊文宣也加強防疫衛教宣導，提醒民眾從事旅遊活動時，應維持適當社交距離、勤洗手、全程戴口罩、量體溫、避免觸碰眼口鼻等，保護自己也保護他人。

中市府觀旅局長林筱淇表示，潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及新田登山步道等熱門旅遊景點，配合中央政策落實熱門旅遊景點防疫人流管制措施，現已針對各景點公有停車場實施管制50%停車格數、派員加強掌握各景點人流情形。

林筱淇說，另向周邊自行車租賃業者宣導配合防疫管制措施，加強要求業者對營業用的租賃自行車輛及各項設備進行全面性消毒，尤其是民眾較常接觸的自行車把手及座墊等，皆需加強消毒，觀旅局與當地業者共同努力落實防疫，讓民眾都能安心暢騎、樂遊台中。

觀旅局表示，防疫無假期，市府假日除派員掌握各景點人流管制情形外，針對自行車道及登山步道人潮密集處也加強安排人力，以手舉牌及手持廣播器等方式，提醒遊客應正確戴口罩、保持戶外1公尺社交安全距離及做好個人衛生禮節。

此外，針對遊憩地區的廁所及休憩節點增加清潔頻率、宣導防疫期間避免於休憩據點煮食及群聚行為，觀旅局呼籲民眾配合落實防疫措施，共同打造台中為安心旅遊的城市。

台中市府假日除派員掌握各景點人流管制情形外，針對自行車道及登山步道人潮密集處也加強安排人力，以手舉牌及手持廣播器等方式，提醒遊客做好防疫措施。圖／中市府觀旅局提供
台中市府假日除派員掌握各景點人流管制情形外，針對自行車道及登山步道人潮密集處也加強安排人力，以手舉牌及手持廣播器等方式，提醒遊客做好防疫措施。圖／中市府觀旅局提供

自行車 社交距離 林筱淇

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