中市熱門景點人流管制 要求租賃自行車業者加強消毒

台中市府觀光旅遊局推動「安心旅遊」，除假日派員掌握台中各景點人流管制情形、推廣「安心旅宿」標章，讓遊客安心入住台中市旅宿外，所有線上、線下旅遊文宣也加強防疫衛教宣導，提醒民眾從事旅遊活動時，應維持適當社交距離、勤洗手、全程戴口罩、量體溫、避免觸碰眼口鼻等，保護自己也保護他人。

中市府觀旅局長林筱淇表示，潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及新田登山步道等熱門旅遊景點，配合中央政策落實熱門旅遊景點防疫人流管制措施，現已針對各景點公有停車場實施管制50%停車格數、派員加強掌握各景點人流情形。

林筱淇說，另向周邊自行車租賃業者宣導配合防疫管制措施，加強要求業者對營業用的租賃自行車輛及各項設備進行全面性消毒，尤其是民眾較常接觸的自行車把手及座墊等，皆需加強消毒，觀旅局與當地業者共同努力落實防疫，讓民眾都能安心暢騎、樂遊台中。

觀旅局表示，防疫無假期，市府假日除派員掌握各景點人流管制情形外，針對自行車道及登山步道人潮密集處也加強安排人力，以手舉牌及手持廣播器等方式，提醒遊客應正確戴口罩、保持戶外1公尺社交安全距離及做好個人衛生禮節。