移工檢疫費用由雇主負擔 不得找理由扣薪或補助金

為了確保防疫安全，自3月17日16時入境移工需居家檢疫14天，南投縣勞動及社會處長林志忠說，移工檢疫期間費用由雇主負擔，每人兩萬多元，但外籍移工可申請防疫補助金每天1千元，但這筆費用是歸外籍移工所有，雇主或仲介公司不能以其他理由，從移工月薪中扣除薪水或補助金，否則將對雇主罰鍰並廢止聘僱許可。

南投縣社會勞動處統計，目前還無外籍移工申請防疫補助金，但擔心雇主找理由扣除移工薪資，提醒移工朋友注意薪資狀況，如果有薪資異常，可撥打「1955勞工諮詢申訴專線」求助。

林志忠說，雇主引進移工應負管理之責，並依外國人生活照顧服務計畫書規劃移工住宿地點，移工在台居家檢疫相關費用由雇主負擔，雇主同時應出具「防疫隔離請假及有無支領薪資證明」作為移工申報防疫補償金。移工在檢疫隔離期間，只要沒違反隔離或檢疫規定，沒有支領薪資或其他法令規定性質相同補助，可向衛生福利部申請每人每日新台幣1000元防疫補償金。

依照規定家庭看護由雇主直接引進，費用由雇主負擔，產業勞工由仲介公司引進，檢疫費用由仲介公司負擔，雇主不能以任何理由，扣除移工薪水或補助金。移工可自隔離或檢疫結束日2年內，檢附申請書、居留證或護照、移工個人金融帳戶存摺封面影本及雇主出具「防疫隔離請假及有無支領薪資證明」，向南投縣政府申請防疫補償金，如有遭遇困難，亦可請雇主或委任就業服務機構協助申辦。外籍移工有相關問題亦可向社會及勞動處勞工及青年科洽詢，電話：（049）2243667、2244082。