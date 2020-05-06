快訊

最新基因分析顯示：新冠病毒去年底已在全球各地人傳人

不用大熱天排隊申請！99萬農民一萬元補貼直送帳戶

台中國小資優鑑定5月16日登場 3考場加強防疫消毒

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市109學年度國民小學資優學生鑑定初選5月16日在西區忠孝國小、國立台中教育大學附設實驗國小、豐原區瑞穗國小3校舉辦，今年限制家長陪同人數、不開放提前看試場，考場配置圖將公布於教育局網站資賦優異學生鑑定專區。圖／台中市教育局提供
台中市109學年度國民小學資優學生鑑定初選5月16日在西區忠孝國小、國立台中教育大學附設實驗國小、豐原區瑞穗國小3校舉辦，今年限制家長陪同人數、不開放提前看試場，考場配置圖將公布於教育局網站資賦優異學生鑑定專區。圖／台中市教育局提供

台中市109學年度國民小學資優學生鑑定初選5月16日在西區忠孝國小、國立台中教育大學附設實驗國小、豐原區瑞穗國小3校舉辦，共3828人報名，為降低疫情風險，教育局與承辦學校已針對試場全面消毒、限制家長陪同人數、不開放提前看試場，考場配置圖將公布於教育局網站資賦優異學生鑑定專區，提醒考生注意。

教育局說明，參加鑑定學生是二升三年級與四升五年級生，承辦二升三年級學生鑑定的學校是忠孝國小；承辦四升五年級學生鑑定的學校是台中教育大學附設實驗國小；兩者均有承辦的學校為瑞穗國小。

忠孝國民小學、瑞穗國民小學考量鑑定學生包含二升三年級生，年齡較小，因此開放1位家長陪同入校；承辦四升五年級學生鑑定的台中教育大學附設實驗國小則不開放家長陪同，學生到校門口後由學校人員引導至考場，鑑定結束前25分鐘開放家長進入學校操場接送學生，降低群聚感染風險。

教育局表示，鑑定入場證、各試場防疫注意事項、家長通知單將交給各國小，由各校轉交校內參加鑑定學生，請學生與家長依注意事項及通知單訊息填寫旅遊史、群聚史等調查表與健康聲明書。

教育局提醒學生及家長，鑑定當日應全程戴口罩並提早抵達，各承辦學校將規劃體溫量測動線，若家長有發燒情況(額溫超過攝氏37.5度，且耳溫超過攝氏38度)不得進入校園，鑑定學生如有發燒情況也不得進入。

另外，針對居家檢疫、居家隔離、自主健康管理或發燒不得進入考場的學生，教育局將提報台中市特殊教育學生就學鑑定及就學輔導委員會擇日再舉行補考，可在7月13日前檢具證明，向承辦學校申請退還報名費，最新資訊可至教育局網站資賦優異學生鑑定專區：http://www.tc.edu.tw/m/344查詢。

教育局 發燒 台中市

延伸閱讀

男子張貼中市KTV確診大消毒 寫道歉文獲緩起訴

北市疫情民調 5成市民不敢聚會、6成贊成防疫旅館公開

國中會考將登場 教師全副武裝監考發燒生

教育局同意給北市教師會公假、公帑付代課費 局長挨告

相關新聞

影／復刻版「金馬號」重出江湖 年底前行駛谷關到梨山

中橫公路今年開通60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與豐原客運合作，重新塗裝865公車，復刻曾風光行駛在中橫公路上...

13歲孝子代寡母切草餵鹿 意外遭斷4指陷困境愛心湧入

南投縣國姓鄉北山國中徐姓學生為協助寡母餵養水鹿，左手卻被捲入牧草裁切機，4指被截斷，清寒家境更陷困境，各界愛心湧入，有慈...

移工檢疫費用由雇主負擔 不得找理由扣薪或補助金

為了確保防疫安全，自3月17日16時入境移工需居家檢疫14天，南投縣勞動及社會處長林志忠說，移工檢疫期間費用由雇主負擔，...

頭社金針花海千姿百態 國人不用遠去花東就可欣賞

全台又到了金針花季節！不用遠去東部各金針花景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海，農民王順瑜指出，經...

盧秀燕沒時間煮飯常叫外送 議員：外送夯應把關食安

台中市議會今天進行針對今天後疫情時代影響專案報告，議員賴佳微表示，叫外送變成許多民眾生活的習慣，她問市長盧秀燕是否叫過外...

13歲孝子左手4指被截斷 社團將協助安裝義肢

南投縣國姓鄉北山國中徐姓國一男生，因為母親受傷他幫忙餵水鹿，左手除拇指外全被牧草裁切機切斷，最近才移植腳指當食指，徐家是...

影／美髮技能競賽宋驊哲摘金 想幫母親把美容院開回來

中區技能競賽4月底揭曉，台中市明德中學美容、餐飲、美髮包辦三金。其中，參加美髮競賽的宋驊哲是校內首位摘金的男選手，他母親...

民進黨彰化縣黨部主委選戰 爆「手機架」爭議

民進黨彰化縣黨部主委選舉傳出硝煙味，候選人許廣東昨開記者會，指控爭取連任的對手邱建富，今年3月花黨部16萬元購買5610個手機架，上頭印製邱建富名字，根本是「黨庫通內庫」；邱建富解釋是依年度文宣品預算依法製作，但執委會有異議，縣黨部目前將未送完的手機架暫時封存黨部。

豆芽菜媽媽賣菜拉拔7兒女 86歲當選模範母親

台中市東區十甲里姚曾金花今年86歲，與先生靠著賣豆芽菜，養育6男1女長大，膝下已有37名兒孫，生產的豆芽菜品質有口皆碑，她獲選今年模範母親獲表揚。

中市建築文化教育基金會 力助青年「築」夢

財團法人「台中市建築文化教育基金會」去年正式成立，邀請全台灣建築業界菁英、學界前輩齊聚一堂，不分派系；近日舉辦第一屆第一次的董監事會，凝聚共識，要為台灣建築教育做不一樣的事，幫助對建築有夢想年輕人擁有更多機會擴展視野。

盧秀燕施政重執行力 藍營讚收尾 綠營批無感

台中市長盧秀燕昨在市議會進行施政報告，強調自己的施政重點是「逐步完善各項重大建設，讓市民生活更好」；針對疫情，會「超前部署」。同黨議員一片讚聲，肯定她是「收尾市長」，陸續完成台中建設；民進黨議員則批施政「無感」，報告內容空洞。

大樂透9.3億元 台中1人獨得

連槓24期、累積獎金9.3億元的大樂透頭獎晚間在台中市南屯區大墩七街的欣賦彩券行開出，彩券行高興的放鞭炮慶祝。

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

「星光」海選之星跳水癱瘓 翅膀男孩花13年唱出重生

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

鹿港護理師遺愛人間 家屬捐復康巴士完成遺願

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。