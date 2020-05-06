台中國小資優鑑定5月16日登場 3考場加強防疫消毒

台中市109學年度國民小學資優學生鑑定初選5月16日在西區忠孝國小、國立台中教育大學附設實驗國小、豐原區瑞穗國小3校舉辦，共3828人報名，為降低疫情風險，教育局與承辦學校已針對試場全面消毒、限制家長陪同人數、不開放提前看試場，考場配置圖將公布於教育局網站資賦優異學生鑑定專區，提醒考生注意。

教育局說明，參加鑑定學生是二升三年級與四升五年級生，承辦二升三年級學生鑑定的學校是忠孝國小；承辦四升五年級學生鑑定的學校是台中教育大學附設實驗國小；兩者均有承辦的學校為瑞穗國小。

忠孝國民小學、瑞穗國民小學考量鑑定學生包含二升三年級生，年齡較小，因此開放1位家長陪同入校；承辦四升五年級學生鑑定的台中教育大學附設實驗國小則不開放家長陪同，學生到校門口後由學校人員引導至考場，鑑定結束前25分鐘開放家長進入學校操場接送學生，降低群聚感染風險。

教育局表示，鑑定入場證、各試場防疫注意事項、家長通知單將交給各國小，由各校轉交校內參加鑑定學生，請學生與家長依注意事項及通知單訊息填寫旅遊史、群聚史等調查表與健康聲明書。

教育局提醒學生及家長，鑑定當日應全程戴口罩並提早抵達，各承辦學校將規劃體溫量測動線，若家長有發燒情況(額溫超過攝氏37.5度，且耳溫超過攝氏38度)不得進入校園，鑑定學生如有發燒情況也不得進入。

另外，針對居家檢疫、居家隔離、自主健康管理或發燒不得進入考場的學生，教育局將提報台中市特殊教育學生就學鑑定及就學輔導委員會擇日再舉行補考，可在7月13日前檢具證明，向承辦學校申請退還報名費，最新資訊可至教育局網站資賦優異學生鑑定專區：http://www.tc.edu.tw/m/344查詢。