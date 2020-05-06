頭社金針花海千姿百態 國人不用遠去花東就可欣賞

全台又到了金針花季節！不用遠去東部各金針花景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海，農民王順瑜指出，經過十多年的培育，多姿多彩的頭社金針花海，目前已有200多品種，從5月到9月將會依次盛開，且由於是種植在淺湖活盆地上，更是名符其實的「花海」，目前盛開率達到九成，最是賞花的好時刻。

王順瑜說，頭社活盆地有200多公頃，全世界只有荷蘭、緬甸跟台灣有此種地質，因為腳踩下去會陷入泥土中，宛如跳舞般晃動，又有「會跳舞的泥土」之稱；十多前返鄉開始投入栽植金針花，並進行品種改良，因而種出有別於其他金針花景點的各色花種，常有遊客初見以為不是金針花，之後才驚艷頭社金針花是全台獨見的新品種。

目前頭社的金針花共有200種花色品種，開花季節也不相同，每年第一波為平地金針，在5至6月盛開；第二波為高山金針，即花東縱谷的品種，在8至9月盛開，但在日月潭頭社全部都有。