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頭社金針花海千姿百態 國人不用遠去花東就可欣賞

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
農民王順瑜目前在頭社種植3公頃的金針花，強調十多年共培育山山200種花色品種，花季持續至9月。記者黑中亮／攝影
農民王順瑜目前在頭社種植3公頃的金針花，強調十多年共培育山山200種花色品種，花季持續至9月。記者黑中亮／攝影

全台又到了金針花季節！不用遠去東部各金針花景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海，農民王順瑜指出，經過十多年的培育，多姿多彩的頭社金針花海，目前已有200多品種，從5月到9月將會依次盛開，且由於是種植在淺湖活盆地上，更是名符其實的「花海」，目前盛開率達到九成，最是賞花的好時刻。

王順瑜說，頭社活盆地有200多公頃，全世界只有荷蘭、緬甸跟台灣有此種地質，因為腳踩下去會陷入泥土中，宛如跳舞般晃動，又有「會跳舞的泥土」之稱；十多前返鄉開始投入栽植金針花，並進行品種改良，因而種出有別於其他金針花景點的各色花種，常有遊客初見以為不是金針花，之後才驚艷頭社金針花是全台獨見的新品種。

目前頭社的金針花共有200種花色品種，開花季節也不相同，每年第一波為平地金針，在5至6月盛開；第二波為高山金針，即花東縱谷的品種，在8至9月盛開，但在日月潭頭社全部都有。

業者並指出，頭社地區曾是淺湖，泥沙淤積、土壤含水量高，形成類似沼澤地的泥炭土，金針花海是全台唯一的水田金針花，花季時遊客不妨搭乘園區內的獨木舟，沿著水路來趟園區巡禮，再踏上金針花園區，近距離欣賞大片金針花海的美景，來到頭社的交通也非常方便，集集線水里車站換乘客運，或搭乘國光客運日月潭班車，一般大眾交通工具就能抵達。

賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影
賞金針花海不用遠去花東部各景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海。記者黑中亮／攝影

日月潭 活盆地 緬甸

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