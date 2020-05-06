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盧秀燕沒時間煮飯常叫外送 議員：外送夯應把關食安

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員賴佳微要求市府做好外送食安把關。記者陳秋雲/攝影
台中市議員賴佳微要求市府做好外送食安把關。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今天進行針對今天後疫情時代影響專案報告，議員賴佳微表示，叫外送變成許多民眾生活的習慣，她問市長盧秀燕是否叫過外送，沒想到盧市長回應因工作忙，沒有時間煮飯，常常運用外送解決家人三餐。

賴佳微說，外送員在路上滿街跑。但是市府直到現在還是不願意訂立外送的自治條例，相關單位應針對外送食安的問題來做詳細管理。

賴佳微議員表示，最近助理因為某平台有服務費優惠午餐常常叫外送來打發三餐，但最近外送優惠過了，自己去買的時候才發現原來有些叫來的店家，手機上顯示的圖片漂亮也乾淨，但實際上店家的衛生環境非常糟糕。

賴佳微議員表示，之前要求市府修訂外送員自治條例，除保障外送員權益，更重要的是在食安問題的管理與釐清來做一個規範，但市府明明有能力卻不肯訂。

市府反映，倘若外送食品要是發生衛生安全的問題，如果造成食物中毒，究竟是外送員運送途中導致食物酸壞，還是店家原先就在衛生上就有問題，責任難以釐清。

賴佳微要求市府外送的食品安全，因此特別要求衛生局一定要針對與外送平台合作的美食店家，要做好食安的把關，畢竟消費者都沒有在現場看到食品製作的環境。

她說，夏天到來後，一定會有越來越多食安糾紛的產生，市府一定要把關好市民的消費權益，照顧民眾的健康。

衛生局 外送員 食安

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