13歲孝子左手4指被截斷 社團將協助安裝義肢

南投縣國姓鄉北山國中徐姓國一男生，因為母親受傷他幫忙餵水鹿，左手除拇指外全被牧草裁切機切斷，最近才移植腳指當食指，徐家是單親家庭，家境貧困，徐姓少年相當孝順，卻遭逢不幸，連南投縣長林明溱都為他感到不捨。行政院中部辦公室執行長蔡培慧熱心協助，有社團願意幫助少年裝設義肢改善手指功能。

徐姓少年左手4指全部截斷無法接回只剩拇指，醫師移植腳指作為食指，讓左手至少還有拇指、食指可以拿取物品，但3隻手指殘缺，對13歲少年來說，身心衝擊都很大。

徐姓少年和93歲的阿嬤、印尼籍母親和2個姐姐同住，父親十幾年前因為運送農產車禍過世，徐姓少年出生就沒有父親，只靠母親在養鹿場打工維持加計。但徐姓少年和2個姐姐都很孝順，有空就會幫忙母親工作，整理家務。

因為去年底，母親在打掃鹿寮屋頂時摔落地面，脊椎受傷。徐姓少年會主動幫忙母親餵鹿，沒想到前陣子餵鹿時，左手手套被裁切機捲入，左手4指被切斷粉碎，讓老阿嬤難過落淚。

已當了阿公的林明溱看到徐小弟相當難過，他說「徐家家庭貧困，小朋友這麼懂事，卻又遭遇這麼多磨難，實在讓人不捨」。除了讓教育局簽報5萬元慰問金，他也捐出3分之一月薪給徐小弟。

中辦執行長蔡培慧得知徐家困境，也熱心幫忙尋找企業和社團伸出援手，蔡培慧說，由不動產業者組成翔鷹社團，已經募集15萬元，其中3萬元給徐家做為生活費，另外也尋找義肢業者幫忙徐小弟裝義肢，12萬元將作為義肢裝置費用，希望在大家的協助下，能改善徐小弟的左手功能。

南投縣教育處表示，徐家家境困難，住的地方又偏遠，徐小弟到北山國中上課，得由鄰居協助接駁，每個月交通費要4000元。這次遭逢意外，師長也全力幫忙，後續如有善心人意捐款，可聯繫南投縣國姓鄉北山國中，學校也有教育儲蓄專戶，可指定捐助徐小弟，作為教育、醫療、交通等安心就學需求，未來他國中畢業，如捐款仍有剩餘，會轉到學生就讀的學校持續支助。北山國中電話：（049）2451028。