影／復刻版「金馬號」重出江湖 年底前行駛谷關到梨山

中橫公路今年開通60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與豐原客運合作，重新塗裝865公車，復刻曾風光行駛在中橫公路上的「金馬號」，5月9日至今年底行駛谷關到梨山；曾隨車的「金馬小姐」今日也穿著當年制服重現，讓不少民眾直呼「好懷念！」

台灣省公路局於1959年至1980年間推出長途客運「金馬號」，並招募隨車服務員「金馬小姐」。金馬號車身左側綴有中國地圖鐫以金色馬匹圖案，金馬小姐服裝則為藍色窄裙制服、船形帽與黑色肩包，工作是吹哨子協助司機倒車靠站，以及在車上服務旅客。

當年要當上「金馬小姐」可不容易，得經精挑細選，美麗身影也是乘客最美好回憶。今天邀請5位曾擔任金馬號車掌小姐，穿著當年制服，到谷關中橫牌樓前與復刻版「金馬號」合照，分享當年擔任車掌小姐時風光回憶。

曾擔任金馬小姐的卓京紅表示，當年因看到空中小姐很羨慕，因此來報考金馬號小姐，當年金馬號小姐是民眾的目光焦點，甚至有人因仰慕金馬號小姐之名專程來搭金馬號，可見當時風光的程度。

擔任金馬小姐4年的張麗美說，隨車服務時經常會遇到落石坍方，當年遇到坍方，金馬號前輪差一點就要掉落懸崖，金馬小姐們趕緊疏散乘客，駕駛則徒手抓草放到輪子下，讓車輪不要滑動，手還因此受了傷，最後乘客合力把車子推到安全的地方，逃過死劫，讓她至今印象深刻。

參山處長柯建興指出，為紀念中橫通車60周年，特別與公路總局、台中市政府、豐原客運合作重新塗裝865公車，重現曾風光行駛在中橫公路上的「金馬號」，讓民眾可以搭乘865「金馬號」從谷關到梨山，欣賞中橫沿線之美。