13歲孝子代寡母切草餵鹿 意外遭斷4指陷困境愛心湧入

南投縣國姓鄉北山國中徐姓學生為協助寡母餵養水鹿，左手卻被捲入牧草裁切機，4指被截斷，清寒家境更陷困境，各界愛心湧入，有慈善社團捐助要幫他做義指，也有女台商允諾定期資助醫療復健、就學費用至成年，並願協助其成年後就業。

徐生父親10多年前因車禍逝世，留下印尼籍妻子撫養3名兒女和婆婆，所幸徐和姊姊3人懂事孝順，從小就幫忙母親養鹿打工維持生計；但，徐母去年底打掃鹿寮屋頂，不慎摔落傷了脊椎，徐不捨母傷，主動幫媽媽裁切牧草餵鹿。

徐因此代替母親扛起養鹿重擔，今年元月，他切草準備餵鹿時，因左手手套不慎遭牧草裁切機捲入，左手4指當下被截斷，只剩小指；經送醫搶救，接回姆指，並將左腳食指接至左手上，盼彌補已粉碎無法接回的另3指，以維持左手功能。

而因徐家本不富裕，1家5口就靠徐母養鹿維生，事發後，徐母和阿嬤相當自責，常帶徐生從國姓赴台中、埔里3地奔波治療和復健，家境更加窘迫，恐無力負擔後續龐大的治療復健、裝設義指和就學接送等費用，經媒體披露後也引發關注。

在中國從事科技業的女台商劉智惠得知徐生狀況，昨至北山國中慰問且致贈3萬元；對於徐生的孝順及遭遇，劉既感動又不捨，還一度哽咽，因此當場允諾將定期匯款協助醫療、交通費用至徐年滿18歲，成年後若有需要也能協助他就業。

劉表示，出國工作期間，她也會交待家人持續關懷徐生，不讓他孤單面對漫長復健路；另，由不動產相關業者組成的翔鷹社團在行政院中部辦公室執行長蔡培慧牽線下，也捐款幫助徐生就學交通費，並串連彰化一慈善團體為他裝設義指。