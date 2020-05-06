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影／美髮技能競賽宋驊哲摘金 想幫母親把美容院開回來

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
單親家庭美髮選手宋驊哲，母親也是明德中學校友，從小耳濡目染，未來希望「幫媽媽把美容院開回來！」記者喻文玟／攝影
單親家庭美髮選手宋驊哲，母親也是明德中學校友，從小耳濡目染，未來希望「幫媽媽把美容院開回來！」記者喻文玟／攝影

中區技能競賽4月底揭曉，台中市明德中學美容、餐飲、美髮包辦三金。其中，參加美髮競賽的宋驊哲是校內首位摘金的男選手，他母親也是明德校友，幼時看母親從事美髮業，耳濡目染，後來雙親離異，母親要養育4子轉換跑道，宋驊哲的夢想是「幫媽媽把美容店開回來！」

「他細心、有耐心、一雙巧手！」老師們眼中的宋驊哲細心程度不輸女同學，他國中就參加技藝班，去年中區競賽就是冠軍，今年二連霸，但去年角逐全國賽失利，9月全國賽將全力以赴，「金牌是給媽媽最好的母親節禮物，也想幫她重新剪髮造型。」

宋驊哲說，他比較擅長女子髮型，尤其剪髮。過去技能競賽命題較生硬，近3年命題「講究潮流、生活造型」，比賽前3個月每天從早上8點開始練習，下課後繼續鑽研技巧到晚上10點，睡前瀏覽國內、外時尚網站研究造型。

比賽較有挑戰的是，競賽前1個月會公布今年使用的染燙髮劑等造型產品，整套買下來要5、6萬元。宋驊哲說，要熟悉產品才能精準掌握時間，比賽現場抽題，例如女子髮型只給平面照片45度角，必須如實呈現，其他80％現場發揮。

餐飲服務冠軍詹珮穎去年參賽奪第5，今年捲土重來練習時才發現有斜視問題。老師、同學觀察她擺設餐具、水果切割都會偏一邊，「我怎麼看都是一直線，老師、同學怎麼看都是歪的」，今年比賽特別注意視角，時時提醒自己，果真克服障礙奪冠。

美容科高二胡瑋玲是黑馬，今年奪下中區分賽美容金牌。這次比賽有指甲彩繪、手部保養、臉部護理、晚宴彩妝、身體護理5項，她的罩門是「指甲彩繪」，筆觸練習常遇挫折，流暢度、粗細度不一，賽前每天晚上都加強訓練。

老師們說，胡瑋玲一緊張就會忘了微笑，進行手部保養、身體護理按摩時，肢體動作會變僵硬，她透過練習勤能補拙，找回韻律感和信心。今年比賽選手們都要戴口罩，雖然看不到笑容，她提醒自己還是要微笑，眼角露出笑意也是奪冠關鍵。

明德中學今年參加中區技能競賽美髮宋驊哲、美容胡瑋玲、餐飲詹珮穎摘下三金，全校14人參賽13人獲獎，成績亮眼。記者喻文玟／攝影
明德中學今年參加中區技能競賽美髮宋驊哲、美容胡瑋玲、餐飲詹珮穎摘下三金，全校14人參賽13人獲獎，成績亮眼。記者喻文玟／攝影
明德中學今年參加中區技能競賽美髮宋驊哲（左起）、美容胡瑋玲、餐飲詹珮穎（右一）摘下三金，校長林衍陞（右二）與有榮焉。記者喻文玟／攝影
明德中學今年參加中區技能競賽美髮宋驊哲（左起）、美容胡瑋玲、餐飲詹珮穎（右一）摘下三金，校長林衍陞（右二）與有榮焉。記者喻文玟／攝影

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