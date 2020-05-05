議員批市長報告未因應疫情 盧秀燕：內容太多無法納入

台中市議會今進行市長施政報告議程，市議員林祈烽批評，此次新冠肺炎疫情影響全世界，嚴重改變人民的經濟與生活模式，市長盧秀燕的施政總報告幾乎是傳統舊計畫、老思維，完全沒有因應後新冠肺炎的計畫。盧秀燕表示，內容太多，無法全部納入施政報告。

林祈烽說，這場疫情什麼時候可以結束，沒人知道；年底秋冬之季，病毒會不會再大爆發，也沒人知曉，最重要的治療藥物和疫苗何時可以開發出來，疫情還沒有落底。市長未來施政要如何因應？從市長的施政報告中，完全看不出來。

林祈烽表示，市長的施政報告第一章就講台中的機場門戶和台中港園區的計畫，但現在的景況已不一樣了，大型郵輪的群聚感染、廉價航空公司的倒閉、知名觀光飯店陸續傳出關門的消息，盧市府團隊仍然停留在舊思維、舊的規畫方案上，在後新冠肺炎時代來臨時，這些計畫真的還可行嗎？經過這場疫情的襲擊，世界各國的觀光旅遊業需要多久的時間才能恢復？市長都有了解、都有腹案了嗎？

盧秀燕表示，市政報告篇幅有限，議員問的面向無法一一容納，她還舉勞工防疫紓困手冊為例說明，無法把所有的施政內容都放入報告中。

林祈烽批評市長的答覆只會推拖，要超前部署卻沒有調整各項施政計畫來因應。他建議市長要調整過往的施政重點、施政計畫，尤其是施政順序一定都要重新檢討和調整，以因應世界新的局勢變化。