議員批市長報告未因應疫情 盧秀燕：內容太多無法納入

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽指市長是正總報告沒有因應後後疫情計畫。 圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽指市長是正總報告沒有因應後後疫情計畫。 圖／林祈烽提供

台中市議會今進行市長施政報告議程，市議員林祈烽批評，此次新冠肺炎疫情影響全世界，嚴重改變人民的經濟與生活模式，市長盧秀燕的施政總報告幾乎是傳統舊計畫、老思維，完全沒有因應後新冠肺炎的計畫。盧秀燕表示，內容太多，無法全部納入施政報告。

林祈烽說，這場疫情什麼時候可以結束，沒人知道；年底秋冬之季，病毒會不會再大爆發，也沒人知曉，最重要的治療藥物和疫苗何時可以開發出來，疫情還沒有落底。市長未來施政要如何因應？從市長的施政報告中，完全看不出來。

林祈烽表示，市長的施政報告第一章就講台中的機場門戶和台中港園區的計畫，但現在的景況已不一樣了，大型郵輪的群聚感染、廉價航空公司的倒閉、知名觀光飯店陸續傳出關門的消息，盧市府團隊仍然停留在舊思維、舊的規畫方案上，在後新冠肺炎時代來臨時，這些計畫真的還可行嗎？經過這場疫情的襲擊，世界各國的觀光旅遊業需要多久的時間才能恢復？市長都有了解、都有腹案了嗎？

盧秀燕表示，市政報告篇幅有限，議員問的面向無法一一容納，她還舉勞工防疫紓困手冊為例說明，無法把所有的施政內容都放入報告中。

林祈烽批評市長的答覆只會推拖，要超前部署卻沒有調整各項施政計畫來因應。他建議市長要調整過往的施政重點、施政計畫，尤其是施政順序一定都要重新檢討和調整，以因應世界新的局勢變化。

新冠肺炎 疫情 盧秀燕

延伸閱讀

市長戰端再啟 「山手線」藍綠口水戰互槓

財政六都最差 盧秀燕：國中小裝冷氣一定如期完成

議員批停業失業暴增 盧秀燕：疫情影響全球都一樣

中市鬆綁長照機構探視 每天限1組訪客最多3人

相關新聞

係金ㄟ！1萬元紓困補助 彰化市公所受理200多件

行政院長蘇貞昌昨天開記者會宣布行政院擴大紓困方案後，鄉鎮市公所電話被民眾打到爆，也有許多人直接到社會課詢問，但有公所人員...

大樂透9.3億元 台中1人獨得

連槓24期、累積獎金9.3億元的大樂透頭獎晚間在台中市南屯區大墩七街的欣賦彩券行開出，彩券行高興的放鞭炮慶祝。

市長戰端再啟 山手線藍綠口水戰互槓

台中市議會今舉行定期會施政總報告，台中市議員施志昌指市政府用各種理由一再延宕「山海環線」表達不滿，他表示，市長盧秀燕為了...

影／有神快拜！ 議員用刀郎招牌歌提醒盧市府翻轉中區

「2002年的第一場雪，比以往時候來得更晚一些，停靠在『八樓』的二路汽車帶走了最後一片飄落的黃葉」市議員李中今天在質詢，...

疫情影響力大 台中餐廳業者：母親節商機有限

母親節前，疫情雖趨緩，但台中市餐廳業者指出，訂桌大概只有去年的一半，平日生意仍冷情，普遍感覺至今聞不到商機，並呼籲政府在...

南投又飆全台第3高溫 埔里傳魚群熱過頭缺氧暴斃

南投縣國道三號南投服務區昨飆出全台最高溫38.3度，今天中午12時則出現36.7度，全台排名第3，但傳出埔里鎮有魚群因熱...

別再等中央 議員建議市府重編預算紓困救台中

新冠肺炎疫情未落底，百業經濟大受影響。台中市議會進行市長施政報告，市議員楊正中指出，中央紓困特別預算總計2100億，僅分...

台中肉品市場新選址5原則 盧秀燕：吃豬不一定自己殺

台中市議會今天進行定期會市長施政報告，市議員賴佳微要求不能留在北區現址，新市場任內一定要動工。陳政顯認為新肉品市場應轉型...

鹿港護理師遺愛人間 家屬捐復康巴士完成遺願

彰化退休女護理師蔡鈴敏長期熱心公益，4月底因病過世，她生前遺願是捐贈復康巴士回饋鄉里，彰化縣政府今天在喪宅舉行捐贈儀式，...

盧秀燕施政打造富市 藍議員讚「收尾市長」綠批無感

台中市議會今天進行本屆第3次定期大會，進行市長施政報告。盧秀燕指出，2020是嚴峻且備受挑戰的一年，市府團隊以「防疫工作...

南投居家檢疫隔離未能歸零 目前海外入境仍有106人

南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾，登機前除應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通...

影／疫情未緩 盧秀燕：校園還不能開放民眾運動

台中市議會第3屆第3次定期會，今天進行市長施政報告。議員賴義鍠指出，疫情漸緩， 校園是否再開放讓民眾運動？市長盧秀燕表示...

熱門新聞

中央擴大紓困方案不清不楚 基層公所人員怨「秀過頭」

影／金門這家彩券行連7次開出頭獎 店家開心放鞭炮

影／化悲傷為力量 賴文德為至愛成立獎學金助弱勢生

北屯人注意！台74潭子段施工 警籲提前改道防堵車

「星光」海選之星跳水癱瘓 翅膀男孩花13年唱出重生

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。