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市長戰端再啟 山手線藍綠口水戰互槓

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌批盧秀燕要求中央全額補助山手線，是爭取媒體曝光的藉口。記者陳秋雲/攝影
台中市議員施志昌批盧秀燕要求中央全額補助山手線，是爭取媒體曝光的藉口。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今舉行定期會施政總報告，台中市議員施志昌指市政府用各種理由一再延宕「山海環線」表達不滿，他表示，市長盧秀燕為了媒體曝光才會要求中央全額買單山手線，用海線人的權益當籌碼製造對立。

同選區議員李榮鴻反駁説，市長盧秀燕並沒有說不做「山海環線(即山手線）」有心人士卻故意打口水戰，鐵路軌道本來就是台鐵的財產，後續營運權及收入都歸台鐵所有，卻要台中市負擔超過一半的建設經費，本來就不公平。

施志昌指出，山手線不只是單純的環狀線，更是區域發展的關鍵建設。未來捷運藍線、甚至是橘線興建後，山手線中海線雙軌化將成為未來海線最重要的縱向交通運輸，而大甲轉運站結合再海線雙軌化，才能有效促進北台中的發展。但現在鐵路山海環線，卻在盧秀燕的各種藉口中被延宕？什麼坐一圈山手線要兩小時很沒效率、鐵路是中央財產、中央要全額出等等。

李榮鴻則拿出台南市區鐵路地下化計畫，強調這項計畫總經費293.6億，中央分擔256.9億，台南市政府只要負擔36.7億，大約只有12%。反觀台中山海環線總經費714億，中央負擔353億，台中市竟然要負擔將近361億，負擔比例超過一半，實在太離譜。

交通局長葉昭甫表示，針對山海環線計畫，市長盧秀燕上任後市府都按照交通部的審查意見如期修正並且函覆中央，鐵道財產及營運權都屬中央，要台中市負擔這麼高的建設經費相當不合理，更何況，全台灣鐵路立體化的計畫那麼多，沒有像台中市負擔這麼多建設經費的例子。

市議員李榮鴻呼籲中央執政政府，至少應該比照台南鐵路地下化的經費分攤比例，更何況交通部長林佳龍還是前台中市長，不應該不照顧台中人，民進黨的立委也應該幫台中市發聲，李榮鴻也建議台中市政府成立山海環線推動小組，積極向中央爭取經費。

台中市議員李榮鴻批中央卡盧秀燕，刁難山手線經費。記者陳秋雲/攝影
台中市議員李榮鴻批中央卡盧秀燕，刁難山手線經費。記者陳秋雲/攝影

台中市 盧秀燕 鐵路地下化

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