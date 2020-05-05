財政六都最差 盧秀燕：國中小裝冷氣一定如期完成
中南部夏季白天氣溫飆破攝氏35度，台中市議員張瀞分關切國中小學裝設冷氣進度，市長盧秀燕表示，雖然台中市財政困窘，但無論如何這是要做的事，市府會盡快解決。
張瀞分說，剛入夏天氣已高溫炎熱，中小學生在炎熱的教室內上課，動輒滿身大汗，影響學習效果。
台中市政府已著手推動國中小學全面裝設冷氣，但分年編列預算處理，要排到113年才能完成裝設，她希望市府能加快腳步國中小學裝設冷氣的進度。
盧秀燕強調，再苦也不能苦孩子，現在才五月初，氣溫已居高不下，接下來更讓人難以忍受。
盧表示，台中市目前的財政狀況是六都最差，稅收不足應付歲出預算，幾乎沒有舉債空間，但無論如何這是要做的事，市府會加速籌募經費，希望盡可能壓縮國中小學裝設冷氣的時程，盡快解決。
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