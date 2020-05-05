影／有神快拜！ 議員用刀郎招牌歌提醒盧市府翻轉中區

「2002年的第一場雪，比以往時候來得更晚一些，停靠在『八樓』的二路汽車帶走了最後一片飄落的黃葉」市議員李中今天在質詢，唱歌手刀郎的招牌歌，以提醒市長盧秀燕，台中轉運中心是落伍的平面規畫，而歌詞中已凸顯2002年的新疆烏魯木齊光是客運轉運中心至少就有八層樓，市府不要把可用的商業空間白白浪費掉了。

李中表示，新疆烏魯木齊只有100萬人，從這首歌可以看出他們的客運轉運中心就有至少8層樓的空間可利用。

反觀有280萬人口的台中市，台中火車站轉運中心竟然只有一層樓4個月台，即將在明年底興建完成的豐原轉運中心，也僅有一層轉運空間，商業空間只有一層，完全浪費建築基地的容積，規畫設計單位無視於每天進進出出龐大的人流量。

李中說，台中火車站目前最讓旅客詬病的是完全沒有商業與飲食機能，雖然這屬於台鐵的範疇，但既然台鐵做不好，市政府就應該要滿足乘客與市民的需求，在規畫設計臺中火車站轉運中心時，除了轉運的功能外，利用舊建國市場與南京新村、台鐵宿舍的空間，務必要把商業空間規畫進去，把握住台中最大的人流量，才能讓中區再生。未來水湳經貿園區的轉運中心，也一定要把這些機能納入。

此外，轉運中心除了乘客會利用，客車司機也是使用者之一，市府進行轉運站規畫時，也要將司機的休息空間考慮進去，讓他們在長時間駕駛後，能有空間進行充份的休息，這樣也是對乘客運輸安全的保障。