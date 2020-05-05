海線轉運中心被消失? 中市府：轉運點以捷運藍線為主
台中市長盧秀燕今日在市議會進行施政總報告，議員王立任丶楊典忠認為，市長施政報告竟，把位在沙鹿的海線轉運中心變不見了，前市府規畫的8大轉運中心只剩4處，痛批太離譜。
交通局長葉昭甫解釋，面對山海屯都的區域發展及城際運輸串聯，市府規劃水湳、烏日、豐原及台中4大城際運輸轉運中心外，同步規劃區域性轉運節點，包含沙鹿、大甲及霧峰等，民眾通勤更便利。
楊典忠表示，市長施政報告把海線轉運中心變不見了，前朝規劃的8大轉運中心只剩4處，其中海線轉運中心位在沙鹿，整合公車客運、雙港捷運、捷運藍線及山手線的多功能轉運中心，前市府已完成規畫及基本設計，現在卻「被消失！」他提出嚴正抗議。
王立任說，沙鹿轉運中心規劃完成後毫無動靜，擱置至今，甚至默默的被市府下架，難道海線是二等公民嗎？海線在大台中發展中是很重要的區塊，海線迫切需要轉運中心，請市府盡速辦理沙鹿、大甲轉運中心設計及興建事宜。
葉昭甫葉說，目前已完成沙鹿轉運節點的規畫與設計，後續將配合捷運藍線建置期程辦理相關事宜，透過區域性轉運節點串聯海線豐富的觀光資源，目前規畫以捷運藍線為主，輔以公車路線串聯台中港旅客服務中心、梧棲漁港及高美濕地等海線景點。
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