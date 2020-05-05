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係金ㄟ！1萬元紓困補助 彰化市公所受理200多件

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
擷自衛福部
擷自衛福部

行政院蘇貞昌昨天開記者會宣布行政院擴大紓困方案後，鄉鎮市公所電話被民眾打到爆，也有許多人直接到社會課詢問，但有公所人員因未能掌握細節內容，要求民眾明天甚至下星期再來申請，民眾詢問頻頻碰壁，懷疑到底領不領的到？但彰化市公所化被動為主動從昨天已開始受理，截至目前已有200件。

新冠肺炎疫情影響，衛福部新增「急難紓困實施方案」補助對象，針對沒有投保公、農、勞保等社會保險，且收入低於最低生活費2倍者，每戶加發1萬元急難紓困金，明天開放申請。

但擴大紓困方案公文與施行細節地方政府今天上午才收到電子檔案，彰化縣社會處明天上午將召集各公所社會課人員開會說明，彰化市公所則在昨天在蘇貞昌宣布後，已掌握補助對象要件，昨天與今天分別受理了200多件，市公所人員說，為了不讓民眾多跑一趟，初步審核符合條件者就收件受理，但還需要調財稅，才能確認是否真能領到1萬元。

彰化市公所指出，申請案件中有許多是臨時工，也有小吃店、殯葬業者、工廠人員以及從事八大行業者，公所強調，1萬元急難紓困金是發給受到疫情衝擊者，有的失業者、家庭主婦、65歲以上長者，以及已領勞保退休金人員等都不符合申請條件。

符合擴大紓困方案的民眾須準備身分證、戶口名薄、戶籍謄本、全家所有人今年1至4月的銀行或郵局存摺明細，到公所提出申請。

彰化縣政府社會處今天接到民眾詢問「急難紓困實施方案」暴增。記者林敬家／攝影
彰化縣政府社會處今天接到民眾詢問「急難紓困實施方案」暴增。記者林敬家／攝影

行政院 疫情 蘇貞昌

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