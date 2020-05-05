議員批停業失業暴增 盧秀燕：疫情影響全球都一樣
台中市議會召開定期會市長施政報告，民進黨議員江肇國表示，台中市產業深受新冠肺炎影響，導致產業停業、勞工無薪假人數、勞工遭解雇人數皆比往年攀升許多，他認為市府「紓困九箭」失靈。市長盧秀燕表示，因疫情擴大，全球產業經濟不振。
江肇國表示，根據台中市政府所提供資料顯示，2020年1至4月份公司停業有3195家、商號停業有1552家、申請無薪假的公司高達192家、勞工無薪假人數有3584人、勞工解雇人數有927人，比起2019年同期的資料成長不少，顯見疫情對產業衝擊極為嚴重。
江肇國表示，以目前市府所提供的數據，台中市政府所提預算直接投入在紓困方案目前只有3569萬4509元，相較市府的2266億的整體預算杯水車薪。
江肇國呼籲，市府應立刻針對產業的衝擊狀況，調整預算、提出對應的策略，協助市民度過難關。
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