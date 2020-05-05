民進黨彰化縣黨部主委選舉 掀「手機架」紛爭
民進黨彰化縣黨部主委選舉傳出煙硝味，候選人許廣東今召開記者會，指控爭取連任的對手邱建富今年3月花黨部16萬元購買5610個手機架，上頭印製主委邱建富名字，根本是「黨庫通內庫」，對此邱建富說，他是依年度文宣品預算依法製作，但因執委會有異議，縣黨部目前將還未送完的手機架都暫時封存黨部。
許廣東說，彰化縣黨部執委會今年4月審核3月花費明細，發現邱建富在3月底採買了5610個手機架，打算送給黨員，手機架上面印製「彰化縣黨部主委／前彰化市長」，根本是拿黨部的錢為自己宣傳，且照理來說花費超過5萬元經費應要事先申請核准，邱建富卻「先斬後奏」，花錢後才要縣黨部執委會背書，「黨庫通內庫，未來初選作業如何公平？」
邱建富說，採購手機架是要作爲記者會、社團、社區活動或拜訪時的贈品，黨員想要索取也都會贈送，這筆費用是年度的文宣品法定預算，作為黨務宣傳之用，與黨職選舉無關，呼籲對手打一場公平競爭的選戰。
民進黨彰化縣黨部代理主委洪世延說，經查該手機架是依據文宣品預算依法製作，沒有宣傳選舉等違失，適逢主委改選造成爭議質疑，經執委會異議後邱建富已裁示，未外流的1千5百多個手機架暫時封存黨部，等完成黨職選舉後再發送。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言