民進黨彰化縣黨部主委選舉 掀「手機架」紛爭

民進黨彰化縣黨部主委選舉傳出煙硝味，候選人許廣東今召開記者會，指控爭取連任的對手邱建富今年3月花黨部16萬元購買5610個手機架，上頭印製主委邱建富名字，根本是「黨庫通內庫」，對此邱建富說，他是依年度文宣品預算依法製作，但因執委會有異議，縣黨部目前將還未送完的手機架都暫時封存黨部。

許廣東說，彰化縣黨部執委會今年4月審核3月花費明細，發現邱建富在3月底採買了5610個手機架，打算送給黨員，手機架上面印製「彰化縣黨部主委／前彰化市長」，根本是拿黨部的錢為自己宣傳，且照理來說花費超過5萬元經費應要事先申請核准，邱建富卻「先斬後奏」，花錢後才要縣黨部執委會背書，「黨庫通內庫，未來初選作業如何公平？」

邱建富說，採購手機架是要作爲記者會、社團、社區活動或拜訪時的贈品，黨員想要索取也都會贈送，這筆費用是年度的文宣品法定預算，作為黨務宣傳之用，與黨職選舉無關，呼籲對手打一場公平競爭的選戰。