民進黨彰化縣黨部主委選舉 掀「手機架」紛爭

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東（中）抨擊對手「黨庫通內庫」。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東（中）抨擊對手「黨庫通內庫」。記者林敬家／攝影

民進黨彰化縣黨部主委選舉傳出煙硝味，候選人許廣東今召開記者會，指控爭取連任的對手邱建富今年3月花黨部16萬元購買5610個手機架，上頭印製主委邱建富名字，根本是「黨庫通內庫」，對此邱建富說，他是依年度文宣品預算依法製作，但因執委會有異議，縣黨部目前將還未送完的手機架都暫時封存黨部。

許廣東說，彰化縣黨部執委會今年4月審核3月花費明細，發現邱建富在3月底採買了5610個手機架，打算送給黨員，手機架上面印製「彰化縣黨部主委／前彰化市長」，根本是拿黨部的錢為自己宣傳，且照理來說花費超過5萬元經費應要事先申請核准，邱建富卻「先斬後奏」，花錢後才要縣黨部執委會背書，「黨庫通內庫，未來初選作業如何公平？」

邱建富說，採購手機架是要作爲記者會、社團、社區活動或拜訪時的贈品，黨員想要索取也都會贈送，這筆費用是年度的文宣品法定預算，作為黨務宣傳之用，與黨職選舉無關，呼籲對手打一場公平競爭的選戰。

民進黨彰化縣黨部代理主委洪世延說，經查該手機架是依據文宣品預算依法製作，沒有宣傳選舉等違失，適逢主委改選造成爭議質疑，經執委會異議後邱建富已裁示，未外流的1千5百多個手機架暫時封存黨部，等完成黨職選舉後再發送。

數名民進黨彰化縣黨部執委今與主委候選人許廣東召開記者會，抨擊對手「黨庫通內庫」。記者林敬家／攝影
數名民進黨彰化縣黨部執委今與主委候選人許廣東召開記者會，抨擊對手「黨庫通內庫」。記者林敬家／攝影
彰化縣黨部主委候選人許廣東批評主委邱建富用黨部的錢採購手機架，當作個人的文宣品。記者林敬家／攝影
彰化縣黨部主委候選人許廣東批評主委邱建富用黨部的錢採購手機架，當作個人的文宣品。記者林敬家／攝影
爭取連任的民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調手機架費用是年度的文宣品法定預算。圖／翻攝邱建富臉書
爭取連任的民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調手機架費用是年度的文宣品法定預算。圖／翻攝邱建富臉書

邱建富

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