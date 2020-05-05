中市鬆綁長照機構探視 每天限1組訪客最多3人

母親節將至，台中市長盧秀燕今天表示，自本週起轄內長照、安養機構進行有限度開放，每個安養長照機構住民每天限1組訪客探視1次，訪客含兒童不可多於3人，全程也需戴口罩。

台中市長照機構為配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，日前禁止探訪，不過，中央流行疫情指揮中心5月1日宣布住宿型長照機構等開放探視，並採實名制等措施後，台中市多名市議員今天在定期會質詢如何放寬防疫措施。

國民黨籍市議員黃馨慧指出，「紓困要及時，施政要彈性」，政府面對公共議題事務是否夠彈性，直接影響執政成敗，既然疫情已趨緩，市府應酌情考量放寬集會限制，緩步恢復社會生活正軌。

盧秀燕表示，這週經評估後轄內長照、安養機構進行有限度開放，每個住民每天限1組訪客探視1次，1組訪客含兒童不可多於3人；探視時也需全程戴口罩，並配合衛生福利機構訪客管理作業原則。

盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心掌握全國疫情資訊，也擁有最多公衛專家，台中市相關防疫措施會遵照專業指示，強調會「順時中」，中央沒有進一步放寬解禁前，台中市不會超越中央放寬集會的標準。