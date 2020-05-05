愛好文學寫作的人有福 彰化磺溪文學獎總獎金今年最高

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第二十二屆磺溪文學獎今天起徵件，總獎金創歷年最高。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第二十二屆磺溪文學獎今天起徵件，總獎金創歷年最高。記者簡慧珍／攝影

彰化縣今年第二十二屆磺溪文學獎總獎金歷年最高，今天詩人蕭蕭吟唱古詩詞，明道大學教師石冰演奏國樂，歌頌屬於磺溪文學的獨特醉人風采，縣長王惠美和作家蕭蕭、郝譽翔、肆一等3位代言人一起揭開八卦山大佛的立體道具書，宣布即日起到6月29日歡迎愛好文學寫作者角逐135萬元總獎金。

「八卦山腳的風／有可能騎著太平洋的海浪而來／翻騰過玉山、雪山三千公尺的山頭／翻落在松柏坑以北 千百個坑口／龍眼樹前，鳳梨的劍葉尖端／一絲絲情　牽，幾分溫柔」詩人蕭蕭為今年磺溪文學獎寫詩，今天發表和吟誦「八卦山腳的風」，讓磺溪文學獎徵件開幕活動洋溢濃濃文學氣息。

本屆磺溪文學獎邀請3位代言人拍攝徵件VCR，分別是生長於「彰化八卦山腳下」的資深作家蕭蕭，擅以細膩的筆觸書寫主題的中生代女性作家郝譽翔，以細探幽微手法書寫溫暖文字的新生代療癒系作家肆一。三個不同世代的作家，鼓勵愛好寫作者透過文字來連結對這片土地的情感與記憶，並彰顯磺溪文學獎的精神。

縣長王惠美說，磺溪文學獎1999年起創辦至今，透過徵件題材與彰化在地意象連結，不但提供彰化人舞台來展現對家鄉的情感，也希望向世界推廣彰化的人文風采，讓世界知道彰化，今年度徵文活動主題為「吹拂山腳的文學之風」，原有六大類別，包括新詩、散文、短篇小說、報導文學、微小說、電視電影劇本，今年新增「傳統詩」類別，希望讓喜好傳統詩的朋友也能有發揮的舞台。

第二十二屆磺溪文學獎徵文比賽，不限國籍、年齡，以繁體中文書寫，書寫題材限與彰化意象有關，徵件日期自即日起至109年6月29日，須為未曾公開發表（含網路發表）和未曾獲獎的作品，一律採網路報名，作品另請郵寄至「50046彰化光復路郵局第166號信箱（以郵戳為憑）」。

書寫 詩人 徵文

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