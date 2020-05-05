藝文產業疫期收入掛0 議員：中市府應考量放寬集會限制

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧希望台中市府放寬集會人數限制。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃馨慧希望台中市府放寬集會人數限制。記者陳秋雲／攝影

新冠肺炎疫情趨緩「6天0確診」連續20幾天沒有本地確定病例。中央防疫中心建議地方政府依權責放寬集會限制。台中市議員黃馨慧表示，市府應酌情考量放寬集會限制，緩步恢復社會生活正軌！尤其藝文產業因人數受限，收入幾掛零， 亟待紓困。市長盧秀燕表示，台中「順時中」全力配合中央。

中央防疫指揮中心指揮官陳時中表示，中央是推行指引，地方政府若管理能力足夠，能同時做到集會指引的話，可以放寬活動標準；若做不到也不用強制推行，尊重地方。畢竟地方的狀況地方政府最清楚，就可行性考慮執行即可。

因台灣防疫措施見效，陳時中說，中央有給地方建議，讓室外體育、文化活動逐步放寬解禁，地方政府執行到什麼地步，可依據地方權責考慮。

黃馨慧表示，藝文產業因肺炎疫情收入為0，她要為藝文團體請命，呼籲市府放寬集會活動標準。市府指出，以文化局今年上半年活動為例，部分活動雖取消辦理，相關經費轉為藝文紓困及幫助街頭藝人使用。

黃馨慧說，中央「大內宣」疫情紓困政策，但中央拍板定案的「急難紓困」1-3萬不等，號稱24小時撥款卻跳票「防疫津貼」3月22日開始申請，已經快2個月，民眾至今未收到現金，原因是什麼？何時可以入帳？中央不了解人民需求。

黃馨慧認為，政府在面對公共議題及事務是否夠彈性、有沒有傾聽民意，有賴於市府各局處能不能發現問題、解決問題，政府的「主動性」是施政成敗的重要關鍵。

疫情 新冠肺炎 陳時中

延伸閱讀

居家檢疫者亡 陳時中：已由檢察官接手

陳時中：台灣目前還沒收到WHA邀請函

擴大紓困 陳時中用圖算給你聽

業配王陳時中宣傳「台美防疫松」 邀全球科技高手挑戰

相關新聞

南投又飆全台第3高溫 埔里傳魚群熱過頭缺氧暴斃

南投縣國道三號南投服務區昨飆出全台最高溫38.3度，今天中午12時則出現36.7度，全台排名第3，但傳出埔里鎮有魚群因熱...

疫情影響力大 台中餐廳業者：母親節商機有限

母親節前，疫情雖趨緩，但台中市餐廳業者指出，訂桌大概只有去年的一半，平日生意仍冷情，普遍感覺至今聞不到商機，並呼籲政府在...

別再等中央 議員建議市府重編預算紓困救台中

新冠肺炎疫情未落底，百業經濟大受影響。台中市議會進行市長施政報告，市議員楊正中指出，中央紓困特別預算總計2100億，僅分...

台中肉品市場新選址5原則 盧秀燕：吃豬不一定自己殺

台中市議會今天進行定期會市長施政報告，市議員賴佳微要求不能留在北區現址，新市場任內一定要動工。陳政顯認為新肉品市場應轉型...

鹿港護理師遺愛人間 家屬捐復康巴士完成遺願

彰化退休女護理師蔡鈴敏長期熱心公益，4月底因病過世，她生前遺願是捐贈復康巴士回饋鄉里，彰化縣政府今天在喪宅舉行捐贈儀式，...

盧秀燕施政打造富市 藍議員讚「收尾市長」綠批無感

台中市議會今天進行本屆第3次定期大會，進行市長施政報告。盧秀燕指出，2020是嚴峻且備受挑戰的一年，市府團隊以「防疫工作...

南投居家檢疫隔離未能歸零 目前海外入境仍有106人

南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾，登機前除應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通...

影／疫情未緩 盧秀燕：校園還不能開放民眾運動

台中市議會第3屆第3次定期會，今天進行市長施政報告。議員賴義鍠指出，疫情漸緩， 校園是否再開放讓民眾運動？市長盧秀燕表示...

夏日戲水防溺 中市有11處危險水域勿入

今天是立夏，夏季民眾常到溪邊、海邊戲水，容易忽略水域活動暗藏危險，台中市府觀光旅遊局呼籲家長關心孩子的休閒活動，不要前往...

影／立夏要呷麵你知道嗎？鹿港鎮長今帶頭吃起來

中央氣象局上午發布台中市、彰化縣、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，可能有36度高溫，今天5月5日又是24節氣的「立夏」，鹿...

流浪狗屢攻擊穿山甲 獸醫痛心呼籲飼主別棄養

特生中心野生動物急救站上午公布一張穿山甲遭到攻擊的照片，並斷定表示，就是來自「流浪狗」的攻擊，指統計數據讓人憂心，特別是...

部立彰醫前護理師掛念老同事 手作口罩收納袋送入院

曾任職衛福部彰化醫院急診室護理師的黃靜如，想到以前的同事還在職場與新冠肺炎疫情奮戰，她用一雙巧手縫紉口罩收納袋，今天急診...

熱門新聞

一視同仁！違規廣告 「高雄發財」、「草包市長」同拆

噁心！捷運淡水線阿北擤鼻涕抹鐵桿 網崩潰：母湯阿

埔里藝文飯店變汽車旅館？地方譁然 公所也傻眼

「石崗」在日本、「大安」在台北？ 網揭台中最偏僻3區

台中港三井OUTLET貨櫃市集登場 免費接駁到沙鹿站

抹茶山停車場今非假日也爆滿 網友揭真相：分流了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。