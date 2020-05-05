藝文產業疫期收入掛0 議員：中市府應考量放寬集會限制

新冠肺炎疫情趨緩「6天0確診」連續20幾天沒有本地確定病例。中央防疫中心建議地方政府依權責放寬集會限制。台中市議員黃馨慧表示，市府應酌情考量放寬集會限制，緩步恢復社會生活正軌！尤其藝文產業因人數受限，收入幾掛零， 亟待紓困。市長盧秀燕表示，台中「順時中」全力配合中央。

中央防疫指揮中心指揮官陳時中表示，中央是推行指引，地方政府若管理能力足夠，能同時做到集會指引的話，可以放寬活動標準；若做不到也不用強制推行，尊重地方。畢竟地方的狀況地方政府最清楚，就可行性考慮執行即可。

因台灣防疫措施見效，陳時中說，中央有給地方建議，讓室外體育、文化活動逐步放寬解禁，地方政府執行到什麼地步，可依據地方權責考慮。

黃馨慧表示，藝文產業因肺炎疫情收入為0，她要為藝文團體請命，呼籲市府放寬集會活動標準。市府指出，以文化局今年上半年活動為例，部分活動雖取消辦理，相關經費轉為藝文紓困及幫助街頭藝人使用。

黃馨慧說，中央「大內宣」疫情紓困政策，但中央拍板定案的「急難紓困」1-3萬不等，號稱24小時撥款卻跳票「防疫津貼」3月22日開始申請，已經快2個月，民眾至今未收到現金，原因是什麼？何時可以入帳？中央不了解人民需求。

黃馨慧認為，政府在面對公共議題及事務是否夠彈性、有沒有傾聽民意，有賴於市府各局處能不能發現問題、解決問題，政府的「主動性」是施政成敗的重要關鍵。