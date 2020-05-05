聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投又飆全台第3高溫 埔里傳魚群熱過頭缺氧暴斃
南投縣國道三號南投服務區昨飆出全台最高溫38.3度，今天中午12時則出現36.7度，全台排名第3，但傳出埔里鎮有魚群因熱過頭缺氧暴斃，經國立暨南國際大學科技學院團隊以儀器檢測，推斷應是連日高溫使水中溶氧過低致死。
南投縣河川生態保育協會指出，協會志工今天近中午時，至埔里鎮杷城排洪道水域執行定期協助清理，意外發現同聲里集會所前方的河段，陸續浮現大量魚群的屍體，憂心是有人排廢水汙染，因此向協助水質監測的暨大科技學院團隊求助。
暨大師生到場後採集水質分析，檢測顯示水中溶氧量已低於2mg/L，應與乾旱少雨造成河川水位降低，有碰上連日高溫，熱過頭致水中溶氧過低，魚群缺氧暴斃，並非汙水釀災，後續也已環保單位協助清理魚群屍體，以免高溫曝曬腐爛。
而今天剛好是二十四節的立夏，為夏天的第一個節氣，氣溫也延續昨日高溫，中央氣象局發布訊息，指今中午前後臺南、高雄、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，花蓮、臺東縣縱谷，臺中、彰化、南投近山區或河谷為黃色燈號，都應注意。
氣象局也提醒民眾，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；室內應保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等，並關懷老幼、慢性病或肥胖者等遠離高溫環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言