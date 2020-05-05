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南投又飆全台第3高溫 埔里傳魚群熱過頭缺氧暴斃

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
連日高溫，南投縣今傳出埔里鎮有魚群因乾旱且熱過頭，導致水中溶氧過低，因此缺氧暴斃死亡。圖／暨大科技學院社會責任實踐辦公室提供
連日高溫，南投縣今傳出埔里鎮有魚群因乾旱且熱過頭，導致水中溶氧過低，因此缺氧暴斃死亡。圖／暨大科技學院社會責任實踐辦公室提供

南投縣國道三號南投服務區昨飆出全台最高溫38.3度，今天中午12時則出現36.7度，全台排名第3，但傳出埔里鎮有魚群因熱過頭缺氧暴斃，經國立暨南國際大學科技學院團隊以儀器檢測，推斷應是連日高溫使水中溶氧過低致死。

南投縣河川生態保育協會指出，協會志工今天近中午時，至埔里鎮杷城排洪道水域執行定期協助清理，意外發現同聲里集會所前方的河段，陸續浮現大量魚群的屍體，憂心是有人排廢水汙染，因此向協助水質監測的暨大科技學院團隊求助。

暨大師生到場後採集水質分析，檢測顯示水中溶氧量已低於2mg/L，應與乾旱少雨造成河川水位降低，有碰上連日高溫，熱過頭致水中溶氧過低，魚群缺氧暴斃，並非汙水釀災，後續也已環保單位協助清理魚群屍體，以免高溫曝曬腐爛。

而今天剛好是二十四節的立夏，為夏天的第一個節氣，氣溫也延續昨日高溫，中央氣象局發布訊息，指今中午前後臺南、高雄、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，花蓮、臺東縣縱谷，臺中、彰化、南投近山區或河谷為黃色燈號，都應注意。

氣象局也提醒民眾，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；室內應保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等，並關懷老幼、慢性病或肥胖者等遠離高溫環境。

連日高溫，南投縣今傳出埔里鎮有魚群因乾旱且熱過頭，導致水中溶氧過低，因此缺氧暴斃死亡。圖／暨大科技學院社會責任實踐辦公室提供
連日高溫，南投縣今傳出埔里鎮有魚群因乾旱且熱過頭，導致水中溶氧過低，因此缺氧暴斃死亡。圖／暨大科技學院社會責任實踐辦公室提供

高溫 氣象局 水質

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