台中肉品市場新選址5原則 盧秀燕：吃豬不一定自己殺

台中市議會今天進行定期會市長施政報告，市議員賴佳微要求不能留在北區現址，新市場任內一定要動工。陳政顯認為新肉品市場應轉型，以免到哪兒都成鄰避設施。盧秀燕說「吃豬肉不一定要自己殺豬」點出肉品市場轉型方向。

農業局點出肉品市場5項選址原則，目前盤點台中市適宜的遷場地點，積極進行可行性評估，新場適當地點考量因素包括土地權屬(公有地優先)、全市規劃中的產業園區、鄰地土地使用現況、交通可及性及與現有肉品市場區域的關聯性等，並以地方民意為優先考量，預計今年6月完成選址。

農業局說明，未來肉品市場新場址規劃以現代化設備、環境保育概念為場區整體規劃方向，並兼顧肉品供應，為市民把關食品安全，同時結合觀光發展進行整體規劃，藉由產業開發帶動地方發展，並提升場區功能性與多元化服務。

議員賴佳微、蔡耀頡指出，每次傳出遷址的地點都不同，她要求市長承諾絕對會遷出北區。蔡耀頡表示，太平區每天都有運豬車經過，髒汙掉落，產生異味汙水的問題一直沒有被解決，盧市府到底會不會終結這個太平區的惡夢？

賴佳微議員認為六月即將到來，想必盧市長也大概知道新肉品市場大概的動向，因此賴佳微與蔡耀頡議員在議場上一同拿出承諾書，讓盧市長能夠有一個跟娘家的北區民眾做彌補的機會。

其中賴佳微議員要求盧市長承諾三點，第一個承諾是不會因為各種理由延宕今年六月公布肉品市場的時程。第二個承諾是，新場址絕對不會留在北區。第三個承諾是要求盧市長要在她剩餘的兩年半內完成發包並且開始動工。

議員陳政顯建議市府可以參考台北畜產公司的營運模式，將台中肉品市場功能轉型為倉儲、批發肉品業務。