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鹿港護理師遺愛人間 家屬捐復康巴士完成遺願

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
已故護理人員蔡鈴敏遺願是捐贈復康巴士回饋鄉里。圖／翻攝臉書
已故護理人員蔡鈴敏遺願是捐贈復康巴士回饋鄉里。圖／翻攝臉書

彰化退休女護理師蔡鈴敏長期熱心公益，4月底因病過世，她生前遺願是捐贈復康巴士回饋鄉里，彰化縣政府今天在喪宅舉行捐贈儀式，其義子蔡昌翰代表捐贈，車輛未來將可服務鹿港鎮的長者及身心障礙朋友。

59歲蔡鈴敏是鹿港人，家中共有10名兄弟姐妹，排行第8位，她生前曾在衛生福利部彰化老人養護中心擔任護理人員，2011年從彰化養護中心退休，時常旅遊、登山，也樂善好施，她因病在鹿港基督教醫院治療，感謝院長宋明唐視病如親，捐獻一輛救護車給鹿基，這次再由家屬代表捐贈一輛復康巴士給彰化縣政府。

彰化縣長王惠美今天出席代表受贈並回贈感謝狀指出，感謝蔡鈴敏及家屬的善舉，拋磚引玉做善事，這輛復康巴士日後將取名為「鈴敏號」，未來將回饋鄉里。

彰化縣府社會處長王蘭心表示，復康巴士幫助長者及身心障礙者同等享有社會參與的權利，彰化縣目前有復康巴士車輛77輛，但復康巴士平均使用年限為8年，使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，需要定期汰舊換新，去年縣府購車及民間捐贈車輛已汰換了5輛舊車，今年預計需要再汰換4輛車。

因病過世的女護理師蔡鈴敏家屬代表捐贈復康巴士給彰化縣政府，縣長王惠美（左）代表受贈並回贈感謝狀。記者林敬家／攝影
因病過世的女護理師蔡鈴敏家屬代表捐贈復康巴士給彰化縣政府，縣長王惠美（左）代表受贈並回贈感謝狀。記者林敬家／攝影
因病過世的女護理師蔡鈴敏家屬代表捐贈復康巴士給彰化縣政府，縣長王惠美（右）代表受贈並回贈感謝狀。記者林敬家／攝影
因病過世的女護理師蔡鈴敏家屬代表捐贈復康巴士給彰化縣政府，縣長王惠美（右）代表受贈並回贈感謝狀。記者林敬家／攝影

巴士 鹿港

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