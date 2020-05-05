盧秀燕施政打造富市 藍議員讚「收尾市長」綠批無感

台中市議會今天進行本屆第3次定期大會，進行市長施政報告。盧秀燕指出，2020是嚴峻且備受挑戰的一年，市府團隊以「防疫工作超前部署」的精神與決心，建立「富市台中、新好生活」的城市願景。盧指出，過去開不了工的開工，完不了的建設完工，積極展現執行力。國民黨議員稱讚盧秀燕是「收尾市長」完成做一半的建設，民進黨則批「無感！」

盧秀燕報告，以12大施政發展策略為基礎，7大面向簡述施政成果。去年3月開工的水湳國際會展中心及9月開工的台中綠美圖後，我們持續啟動各項重大工程，例如許多人視為不可能任務的「大智路貫通計畫」今年8月完工通車，貫通大台中火車站前後站。另水湳新地標「科湳愛琴橋」今年1月通車、長春運動中心今年1月完工、南山截水溝工程等，逐步完善各項重大建設。

捷運綠線截至今年3月底進度達91.04%，瞄準今年底通車營運。未來綠線延伸、捷運藍線、橘線等路線，完善軌道路網。結合市政路開闢、東豐快復工等重要道路工程、建置各大轉運中心及公車綿密路網、整合智慧交通等運輸系統，打造台中交通任意門。

台中經濟發展施政重點之一「前店、後廠、自由港」包括豐富運動產業園區、潭子聚興產業園區皆已分別於去年7月及11月正式開工，台中巨蛋位址所在的14期重劃區於今年1月完工，截至目前為止，民間投資台中的金額達4430億元，約可創造7500個就業機會。有麗寶樂園OUTLET二期、東區LaLaport購物中心、Costco北台中店動工等逐步到位。

持續改善空品，以藍天白雲行動落實24項精進對策，包括要求中火減煤減碳、推動燃煤工業鍋爐111年全面退場、電動公車倍增等。台中去年PM2.5平均濃度為每立方米17.7微克，相較107年改善1.1微克，去年空品不良發生44天，相較107年少16天，呈現改善趨勢。

另透過「美樂地計畫」政策善43座老舊公園，優化14處公廁環境。「道路燙平專案」在她上任一年半，燙平338條、157公里。

截至今年3月底佈建1257處社區照顧服務據點，建9家失智共照中心及32家失智社區據點，打造長期照護服務體系。

台中也舉辦各種創意活動，將台中打造成眾人矚目的盛典城市「2020台灣燈會在台中」、「臺中購物節」、「三合一新社花海節」、「迪士尼耶誕燈會」等盛典活動陸續登場，展現臺中這座城市獨有的活力與魅力。

國民黨議員劉士洲指出，盧秀燕按部就班完工的建設不少數，以往無法開工、完工的陸續啟用，他稱讚盧是「收尾市長！」民進黨議員黃守達、陳淑華則批市政無感，施政報告不能只虛應故事「挑自己爽的講。」