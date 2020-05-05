南投居家檢疫隔離未能歸零 目前海外入境仍有106人

南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾，登機前除應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，入境後應入住防疫旅館，以確保國內防疫安全；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

南投衛生局指出，鑒於國際疫情仍然嚴峻，目前全縣針對隔離檢疫累計達1665人，除中央流行疫情指揮中心統籌進行集中檢疫的海外來台人士，返國民眾返國後直接入住防疫旅館，避免在自家居家檢疫期間發病，並不慎傳染給同住家人。

衛生局說，集中檢疫所以南投部立醫院為南投縣應變醫院，設有負壓隔離病床2床，暫時隔離病床4床，另南投縣內4家醫院設置普通隔離病床11床，因應疫情需要，已輔導縣內6家急救責任醫院設置暫時隔離病床計56床。