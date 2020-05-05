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南投居家檢疫隔離未能歸零 目前海外入境仍有106人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾應誠實申報。圖／本報資料照片
南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾應誠實申報。圖／本報資料照片

南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾，登機前除應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，入境後應入住防疫旅館，以確保國內防疫安全；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

南投衛生局指出，鑒於國際疫情仍然嚴峻，目前全縣針對隔離檢疫累計達1665人，除中央流行疫情指揮中心統籌進行集中檢疫的海外來台人士，返國民眾返國後直接入住防疫旅館，避免在自家居家檢疫期間發病，並不慎傳染給同住家人。

衛生局說，集中檢疫所以南投部立醫院為南投縣應變醫院，設有負壓隔離病床2床，暫時隔離病床4床，另南投縣內4家醫院設置普通隔離病床11床，因應疫情需要，已輔導縣內6家急救責任醫院設置暫時隔離病床計56床。

民眾居家檢疫期間應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節；如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫所在縣市衛生局或地方關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具，違反居家檢疫規定者，最高可罰100萬元。

南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾應誠實申報。圖／本報資料照片
南投縣目前疫情雖趨緩和，但居家檢疫及隔離人數還有106人，最近要求海外入境民眾應誠實申報。圖／本報資料照片

居家檢疫 衛生局 疫情

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