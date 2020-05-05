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影／疫情未緩 盧秀燕：校園還不能開放民眾運動
台中市議會第3屆第3次定期會，今天進行市長施政報告。議員賴義鍠指出，疫情漸緩， 校園是否再開放讓民眾運動？市長盧秀燕表示， 磐石艦最近檢出4人陽性，她認為狀況尚未穩定，不應開放增加校園風險，但會滾動檢討。
賴義鍠認為，運動才能強身，防疫更需要運動，很多民眾反映目前校園因疫情封閉，無法運動，現在已20幾天沒有確定病例，疫情趨緩，應恢復正常生活。
市長盧秀燕表示，她不認為疫情趨緩，尤其校園師生多，必須更加強防疫。如果此時開放校園讓民眾恢復運動，恐會加重校園防疫重擔，她表示此時不會重啟校園，開放運動，否則學校、家長都會擔心。
不過盧秀燕說，的確有不少民眾反映希望趕快重啟校園開放民眾運動，目前還不適合，但會滾動檢討，時機成熟就會開放。
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