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夏日戲水防溺 中市有11處危險水域勿入

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市觀旅局和消防隊員加強戲水安全宣導，並設救生器材。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局和消防隊員加強戲水安全宣導，並設救生器材。圖／台中市觀旅局提供

今天是立夏，夏季民眾常到溪邊、海邊戲水，容易忽略水域活動暗藏危險，台中市府觀光旅遊局呼籲家長關心孩子的休閒活動，不要前往危險水域游泳、戲水或從事水域活動，觀旅局會同水域主管機關和消防局等相關單位，加強危險水域巡查並宣導民眾水域安全防溺觀念。

中市觀旅局長林筱淇表示，中市府各單位全力執行全民防溺工作，確保民眾生命安全，觀旅局除持續透過媒體宣導中市危險水域及水域安全防溺觀念外，每年4月起，會同各水域主管機關、市府教育局、水利局、消防局、警察局、區公所及里辦公處等相關單位，針對中市主要危險水域執行不定期聯合稽查取締與勸導工作，108年度稽查91次，今年預計至少100次以上，截至今天已稽查4次，針對違規者開立勸導單勸導驅離危險水域現場，如不聽勸導者，由水域主管機關依法裁處。

觀旅局提醒，中市公告11處危險水域地點，屬於水流湍急、水域深淺不一、水下岩石多、小迴流區、漩渦、水面平靜而水下為深潭、有暗流及低溫等，易發生民眾靠近戲水失去戒心而造成溺水意外事故，11處危險水域曾多次發生溺水意外事故，觀旅局呼籲民眾勿拿自己的生命開玩笑，切勿前往從事任何水域活動，除台中市公告之11處危險水域地點外，凡有豎立警告牌的水域都不得從事水域活動。

11處危險水域如下：

1太平區

頭汴坑溪一江橋附近水域；頭汴坑溪蝙蝠洞附近水域，頭汴坑溪仙女瀑布附近水域，頭汴坑溪靠近護國清涼寺之中埔三、 四號橋下方水域。

2烏日區

烏溪、貓羅溪及大里溪等水域。

3大肚區

大肚溪(高速公路橋下)水域。

4東勢區

東勢大橋上、下游之大甲溪水域。

5東勢區

沙連溪觀瀛橋附近水域。

6東勢區

大安溪大峽谷水域〈苗栗縣卓蘭鎮交界處〉。

7新社區及東勢區

龍安橋、天福橋等附近之大甲溪水域。

8和平區

谷關到麗陽段之大甲溪水域，谷關神駒谷溪底之大甲溪水域，天輪電廠下方之大甲溪水域。

9石岡區

石區水壩集水區水域，石岡水壩上、下游之大甲溪水域。

10豐原區

自埤豐橋經大甲溪鐵橋至后豐大橋下游500公尺處之大甲溪水域，軟埤仔溪水域自角潭路角潭橋起至豐原大道止，葫蘆墩圳水域自大甲溪取水口起至圓環北路止，八寶圳水域自大甲溪取水口起至三豐路止。

11大安區

大安海水浴場除台中市政府於民國102年7月26日公告限制開放範圍以外之水域。

台中市觀旅局和消防隊員加強戲水安全宣導。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局和消防隊員加強戲水安全宣導。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局和消防隊員加強戲水安全宣導。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局和消防隊員加強戲水安全宣導。圖／台中市觀旅局提供

台中市 溺水

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