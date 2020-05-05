影／立夏要呷麵你知道嗎？鹿港鎮長今帶頭吃起來

中央氣象局上午發布台中市、彰化縣、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，可能有36度高溫，今天5月5日又是24節氣的「立夏」，鹿港鎮公所首度重現立夏「呷麵」的傳統，鎮長許志宏親自準備高湯、肉燥、鮮蝦，在鎮公所一樓大廳煮切仔麵，香味四溢，以正式迎接夏天。

鹿港公所大廳上午就擺出切仔麵麵攤，公所同仁及附近里長都來體驗自行煮麵、吃麵，公所人員都知道許志宏有好廚藝，時常在公所的里長聯誼廳自行煮吃的，今天還親自備料，現場香味四溢。