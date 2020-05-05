流浪狗屢攻擊穿山甲 獸醫痛心呼籲飼主別棄養

特生中心野生動物急救站上午公布一張穿山甲遭到攻擊的照片，並斷定表示，就是來自「流浪狗」的攻擊，指統計數據讓人憂心，特別是進入狗兒們的繁殖季節，流浪犬隻對野生動物傷害愈來愈大，而與石虎同為淺山動物的穿山甲，每年因傷病送野生動物急救站的案例，都有數十起之多。

野生動物急救站表示，這是急救站今年收到的第9隻穿山甲，其中就有五隻個體的傷病原因為「被攻擊」，皆有「尾部斷裂」的共同症狀；特生中心統午，民國107年經急救站處理的穿山甲數量達到46隻，是歷年之最，通過傷病原因分析，發現為數不少的個體的傷病原因為「狗攻擊」；去年急救站也超過40隻穿山甲，這被攻擊的個體中，有16隻就是因為被狗咬傷而送來的個案。

野生動物急救站獸醫師檢視診療檯上的穿山甲傷勢時，喃喃地說：「像這種傷勢，通常都是狗造成的。」動物麻醉後，仔細地檢視傷勢，除了尾部斷裂缺失、左後腳缺趾外，從下頸部直到腹部，遍布水泡。清創傷口後，獸醫師嘗試抽取水泡內含物送檢，希望可得知造成這滿身包的原因。

特生中心指出，成年穿山甲在野外幾乎沒有天敵，禦敵方式是將自己捲成球狀，在又硬又厚的鱗甲保護下，能夠傷害牠的只有人類與狗，一是人類的獸鋏，遇到有心人可輕易地拎起牠帶走；若遭遇的是好奇心旺盛的狗，一身鱗片也無用武之地，極易遭到狗兒由最外圍的尖端處開始啃咬，通常都有尾巴斷裂、缺失的情況。

特生中心呼籲，流浪犬的問題也是由人造成，因此希望身為狗狗的飼主，要善盡飼主責任，「不放養、不棄養、要絕育、植晶片、寵物登記」，外出繫牽繩或使用運輸籠，同時要按時施打狂犬病疫苗，不帶寵物到森林遊樂區。