賣菜養育7子 86歲模範母親「豆芽菜媽媽」

母親節將至，台中市東區公所表揚模範母親，今年東區有19名媽媽獲選，最年長是十甲里姚曾金花，她今年86歲，和先生靠著賣豆芽菜養育6男1女，膝下37名兒孫，生產的豆芽菜品質有口皆碑。

東區區長陳佩玉代表市長盧秀燕致贈模範母親「母儀典範」獎牌、禮品、禮券表達祝福，這次取消公開表揚，陳佩玉逐一前往家戶，區公所也協助拍下溫馨畫面。

被稱為「豆芽菜媽媽」的86歲姚曾金花，在4個兒子和兒孫圍繞下一起拍照，老媽媽笑到嘴合不攏。她回憶年輕時跟著夫婿做生意，每天凌晨2、3點就要開始工作，半世紀前，綠色蔬菜還不普及，豆芽菜是很營養的蔬菜。

姚曾金花回憶，年輕時一邊做粗重工作，一邊照顧7名子女，目前有2子擔任民防幹部，奉獻鄉里。姚家的豆芽菜在十甲里有口皆碑，遠近馳名，一開始從小生意做起，後來變成台中市場銷售率名列前茅的品牌。

姚媽媽說，撐過辛苦日子，看著孩子平安長大，身體健康，家中事業也有延續，兒孫事業有成，就是最甜蜜的回報。