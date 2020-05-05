部立彰醫前護理師掛念老同事 手作口罩收納袋送入院

曾任職衛福部彰化醫院急診室護理師的黃靜如，想到以前的同事還在職場與新冠肺炎疫情奮戰，她用一雙巧手縫紉口罩收納袋，今天急診室醫護人員收到這份獨特禮物，每個圖案都不同，既感動又感謝黃學姐的暖心好禮。

40歲黃靜如10年前從任職近3年的彰化醫院急診室離職，當全職媽媽，平常喜歡買布做手工包包、筆袋、收納袋等布製小物，也會上臉書社團交流手作技巧，往年彰化醫院年終濟貧義賣會，她都捐出手作包包等物義賣，最近新冠肺炎疫情肆虐，她響應慈善基金會號召，縫製上百個可裝入外科口罩的布口罩，送到偏鄉給小朋友。

她想起過去和急診同事忙著搶救病患的畫面，掛念老同事和學弟妹一定因疫情又忙又累，「我該做什麼表達我的同在？」急診醫護口罩需求量大，她決定做口罩收納袋，讓他們吃喝東西臨時取下口罩時，有專用的口罩收納袋可用，避免口罩丟在桌上或口袋，有沾染更多細菌病毒的可能。