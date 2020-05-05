中坑派出所長吳坤源執勤不適 主動脈剝離逝世

台中市東勢警分局中坑派出所長吳坤源2日在派出所執勤因身體不適，就醫檢查為主動脈剝離，歷經12小時手術，不幸病逝，警界同仁、地方鄉親均感不捨，警方協助治喪事宜。

東勢警分局今天指出，吳坤源本月1日擔服深夜勤，2日上午7時身體不適前往醫院檢查，東勢農民醫院醫師診斷為主動脈剝離，轉診中國醫藥大學附設醫院接受手術，術後送加護病房，翌日清晨宣告不治。

吳坤源為警察專科學校警員班108期畢業，曾任茅埔、中坑派出所所長，從警35年，享年54歲，育有3女。

東勢警分局長陳家銘表示，警分局將全力協助家屬治喪，台中市副市長陳子敬、台中市警察局長楊源明昨天到台中市立殯儀館探望慰問家屬。

中坑派出所為偏鄉值宿所，所內編制6人，夜間可關門待命，轄區居民多以務農維生，勤務不算繁重。吳坤源逝世消息傳出，警界人士表示，吳坤源工作認真，對待部屬和氣，突然逝世，令人不捨。