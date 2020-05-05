中市府自製勞工紓困手冊 盧秀燕：一次掌握

疫情衝擊各行各業，政府推出勞工紓困專案，為讓勞工一次掌握紓困內容，台中市勞工局自製「勞工紓困手冊」，市長盧秀燕今天指出，希望提供勞工朋友更清楚的參考範本。

受疫情影響，部分公司、企業面臨營運困境，也波及勞工生計，台中市勞工局長吳威志今天在市政會議中專案報告勞工紓困方案，包括青創貸款利息補貼延長1年、 員工訓練補助及非自願性失業勞工生活補助外，更自製「勞工紓困手冊」，將紓困措施統整成表，方便失業勞工申請，度過疫情難關。

盧秀燕表示，勞工的樣態多元，政府紓困補助方案也琳瑯滿目，勞工局除了在網站上清楚列示，還自製「勞工紓困手冊」，提供勞工朋友更清楚的參考範本；針對大型案件如亞緻大飯店歇業，勞工局也提出適用的紓困方案，十分貼心。

盧秀燕指出，疫情當前，各行各業雖然均受影響，但仍有部分公司有徵才需求，職缺已透過勞工局媒合，呼籲勞工朋友多注意勞工局網站，了解最新資訊。

為讓民眾更清楚政府紓困措施，吳威志表示，勞工局發行4000本紓困方案簡介手冊，還有文宣海報超過1萬張，將市府及中央勞動部、財政部、衛福部等勞政機關紓困措施統整成表，羅列各項措施適用對象，並附上各項措施的申請及聯絡方式。

吳威志強調，政府過去已針對失業勞工建置多項補助措施，疫情期間再加碼，經統計至3月底，台中市新登記求才人數職缺達2萬多人，其中又以製造業需求最多，其次是批發及零售業。