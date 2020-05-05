疫情重創各行業 中市無薪假203家比去年同期多40倍

台中市勞資遭疫情衝擊，經濟部長沈榮津昨指出，台灣製造業下半年的情況會比現在更嚴重，業者反映6月後的訂單不明。台中勞工放無薪假、大量解僱及失業補助人數都因疫情激增，重創各行各業，無薪假、家數成長約40倍，增198家，尤其製造業占比最高。市府提勞工紓困三箭救急，並匯整紓困手冊讓勞工一目瞭然。

台中市勞工局長吳威志今天在市政會議提專案報告，他指出109年度1月截至4月30日累計通報「無薪假」203家，累計通報3236人。今年前4個月比去年同期增加198家， 人數增加 2286人，其中以製造業家最多，災情慘重。

勞工局統計，今年前4個月放無薪假（協商減少工時）製造業53家占比26%最高、批發業42家21%、服務業41家20%、餐飲業30家占15%、零售業7家3%、其他產業30家15%。去年同期主動通報家數共5家，累計950人。

今年1到4月事業單位大量解僱通報件數有31家、927人，去年同期則有8家1299人。今年家數增加23家、人數則減少372人。失業給付方方面，今年第1季共2884人比去年同期增加538人，漲幅22.93%。

台中市勞動局提出紓困三箭，青創貸款利息補貼延長1年，有創300萬以內補利息，補貼期限從24個月延到36月，到4月底已受理申請31案。

合法減班休息或未減班的事業單位，可申請員工訓練補助方案，10人以上即可申請，每案叮申請64小時，目前開2班約80人。