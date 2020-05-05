北屯人注意！台74潭子段施工 警籲提前改道防堵車

台灣每個縣市別具特色，每處皆有自己的文化背景及歷史淵源，好玩有趣的奇聞軼事也不少。近日就有一名網友在PTT上發文表示，剛剛才發現台中市中部偏北處，竟有一名為「石岡」的市轄區，讓他驚訝地直呼：「石岡是台中最邊緣的區嗎？」對此，甚至有人直呼：「石崗不是在日本嗎？」部分網友則認為，除了石崗外，「外埔區」也是在地人才知道的區域，但「大安區」更是連土生土長的台中人都不熟悉。

2020-05-04 16:24