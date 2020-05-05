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北屯人注意！台74潭子段施工 警籲提前改道防堵車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台74線部分路段將在11日夜間進行拓寬工程，台中市第五警分局呼籲用路人提早改道。圖／第五警分局提供
台74線部分路段將在11日夜間進行拓寬工程，台中市第五警分局呼籲用路人提早改道。圖／第五警分局提供

為配合國道4號豐潭段工程銜接台74線的拓寬施工，台74線部分路段將封閉，以進行台74線拓寬混凝土澆置等施工作業，施工時間為11日晚間9時30分至隔天清晨5時30分，封閉地點為台74線東行崇德匝道入口、潭子至松竹(22K+800~18K+100)及西行太原匝道入口、松竹至潭子(22K+800~18K+100)路段雙向全線；另外，11日夜間9時30分至深夜11時30分止，封閉東行北屯二匝道入口及西行太平匝道入口。

第五警分局呼籲，用路人配合相關交維措施及遵行方向，並提早改道，建議民眾行走替代路線：

(一)替代道路：環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)。

(二)替代道路：環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)。

用路人行經工區、欲速則不達，請減速慢行切勿爭道行駛、注意行車安全，以維車行順暢。

第五警分局表示，道路封閉期間，將加派警力加強疏導，並持續監控周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。

中東 替代道路

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