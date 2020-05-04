疫情趨緩 彰化長照機構局部開放探視
新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣衛生局「順時鐘」，開放縣內各住宿式長照機構探視，但要求訪客需帶健保卡刷卡檢視旅遊史、接觸史才能進出，也僅限在非照顧區域如交誼廳活動。
彰化縣衛生局從今年3月19日起宣布，全縣各住宿式長照機構、日間照顧機構、身障機構全面禁止探視，建議機構提供視訊方式供家屬或親友探視。
隨著疫情趨緩，衛生局配合中央疫情指揮中心讓長照機構有限度開放探視，５月起開放全縣95家住宿式長照機構探視，衛生局長葉彥伯表示，開放探視仍要求訪客要身分驗證確認是否有與疫情相關的旅遊史、接觸史、職業史，這項規定全國僅彰化縣實施。
但訪客探視仍禁止進入機構內的照顧區域，僅能在外圍區域探視，例如康樂區、交誼廳等，機構探視也需預約，限時段、限人數，不能影響現行感控措施，以免增加感染風險。
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