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女山友縱走能高安東軍摔破頭 陸空合作接駁救人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台中市一名40多歲女山友29日縱走能高安東軍時不慎跌倒，因頭部大範圍撕裂傷、有嘔吐現象，且無法行走求援，南投縣消防局今集結搜救隊透過空勤載運成功救援。圖／南投縣消防局提供
台中市一名40多歲女山友29日縱走能高安東軍時不慎跌倒，因頭部大範圍撕裂傷、有嘔吐現象，且無法行走求援，南投縣消防局今集結搜救隊透過空勤載運成功救援。圖／南投縣消防局提供

台中市一支20人登山隊挑戰南投縣仁愛鄉能高安東軍縱走，途中有人不慎跌倒，造成頭部大範圍撕裂傷，且有嘔吐現象，無法行走因此向外求援，南投縣消防局集結搜救隊透過空勤載運救援，今下午3時許完成吊掛，將其送醫救治，性命無礙。

據瞭解，這支台中市20人登山隊上月29日從仁愛鄉霧社入山，要挑戰攀登能高安東軍縱走，預計今下午就要從奧萬大森林遊樂區下山，但一名40多歲女性隊員昨途中不慎跌倒，造成額頭大範圍撕裂傷，且有嘔吐現象，無法行走而求援。

南投縣消防局指出，昨天下午5時48分獲報，但已入夜因此先確認該名傷者，由2名隊員陪同在安東軍山第一獵寮待援，另17人則繼續行程，安全均暫時無虞，因此集結動員組成山難搜救隊，同步申請空勤直升機，等待隔日出發救援。

南投5人山難搜救隊今上午7時許由空勤直升機載運至能高安東軍三岔口營地，挺進協助傷患移往萬大南溪匯流口，下午3時許再次調派直升機至該匯流口上方，成功吊掛患者和陪同隊員，落地後即由救護車送往竹山秀傳醫院救治。

南投縣消防局表示，搜救地面部隊在空勤直升機協助下，直達能高安東軍三岔口營地，縮短地面挺進腳程，也爭取救援時效，而該名患者頭部雖有撕裂傷，所幸在在其隊友協助陪同下，已有簡單包紮，且意識清楚，送醫後，生命沒有大礙。

台中市一名40多歲女山友29日縱走能高安東軍時不慎跌倒，因頭部大範圍撕裂傷、有嘔吐現象，且無法行走求援，南投縣消防局今集結搜救隊透過空勤載運成功救援。圖／南投縣消防局提供
台中市一名40多歲女山友29日縱走能高安東軍時不慎跌倒，因頭部大範圍撕裂傷、有嘔吐現象，且無法行走求援，南投縣消防局今集結搜救隊透過空勤載運成功救援。圖／南投縣消防局提供

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