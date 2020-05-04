歡慶中橫開通一甲子 復刻版金馬號重現公路

5月9日適逢中橫公路開通60週年，交通部觀光局參山國家風景區管理處今天表示，將舉辦系列慶祝活動，其中包括重現復刻版金馬號，再度行駛於中橫公路上，喚起民眾的回憶。

中橫公路於1956年7月7日開工，並於1960年5月9日通車，是台灣第一條串聯東部與西部的公路系統，配合中橫公路的興建與開通，公路局於1959年推出「金馬號」，是當時配備最齊全的長途客車。

參山國家風景區管理處表示，因應長途客運與旅遊需求，公路局特別採購最新的柴油客車做為金馬號，是當時配備最齊全、最豪華的長途客車，並有車掌小姐隨車服務，也被稱為金馬號小姐。

參山處指出，金馬號小姐需著整齊的制服，並經過訓練後，才可隨車服務，工作內容包括吹哨協助司機倒車及靠站、服務車內旅客等。當年金馬號小姐是民眾的目光焦點，甚至有人因仰慕金馬號小姐之名專程來搭金馬號，可見風光的程度。

適逢中橫公路開通60週年，參山國家風景區管理處特別舉辦「中橫觀光60–幸福梨山 愛在高峰」系列活動，其中包括與豐原客運、公路總局二區處合作重新塗裝豐原客運865公車，重現復刻曾風光行駛在中橫公路上的金馬號。

參山國家風景區管理處遊憩課長謝長潤表示，「865公車」從前年11月通車以來，就一直延續幸福巴士的使命，肩負起連結谷關與梨山地區的大眾運輸，不僅讓梨山地區民眾方便就醫、就學，也促進了中橫沿線的觀光發展。參山處希望藉由復刻865金馬號喚起民眾對中橫60、70年代的美好記憶，也為中橫觀光下個一甲子開啟新的篇章。