快訊

消防車返隊途中與機車擦撞 7旬翁命危送醫搶救

【懶人包】你還沒裝火災住警器嗎？四張圖解密兼保命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尊重信仰多元 反文化園區媽祖像

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
因市府函請恢復以公務預算建設文化園區，多名議員建議不應獨尊單一信仰。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
因市府函請恢復以公務預算建設文化園區，多名議員建議不應獨尊單一信仰。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

「期待以更多元的角度，建設及經營文化園區。」台中市教會發展策略聯盟代表多人4日拜訪台中市長盧秀燕，希望對於已擱置多時的大安媽祖文化園區建設，應以更多元的角度思考營運方向，且不應能動用公務預算進行後續的神像建設。台中市議會多位民進黨議員也在議會質詢盧，應符合宗教平等與中立原則，建議退回興建預算議案。

大安媽祖文化園區歷經胡志強、林佳龍兩位市長，因引發不同宗教信仰的抗議和建議，至今只完成基座建設，媽祖神像因欠缺經費及募款不足，而使園區建設停滯多年。如今盧秀燕上台一年多，重新發函議會，請議會同意編列預算興建媽祖神像。但包括無黨籍議員朱元宏與多位民進黨議員，多持反對態度。

原住民議員朱元宏指出，議會已曾決議，媽祖神像不應編例公務預算興建，應由民間籌募經費自建。民進黨陳世楷、李天生、陳淑華、賴佳微等議員也不同意推翻過去議會決議、讓市府重編預算，因恐將引起不同宗教信仰的爭議。朱元宏建議，應將園區改為「大安國際藝文休閒娛樂生態園區」。

另外，台中市教會發展聯盟代表杜明達、蕭祥修、林進泰等牧師，以及台灣基督教聯盟主任牛弘，也專程拜訪盧秀燕進行溝通陳情，盼市府勿以公務預算興建媽祖像，而能以更多元的角度思考及建設現有擱置的園區，並轉達基督教各界對此案的關切。

盧秀燕回應說，重啟本案實也是地方人士一再陳情，以協助提振當地經濟建設與吸引觀光人口。目前市府仍多方收集不同意見，希望最終能以和諧、雙贏的方式進行當地建設。同時，對於台中市教會發展聯盟為台中市舉辦的年度「城市祈禱早餐會」，她也表達關切感謝，祈能為大台中這塊土地及廣大市民帶來平安和祝福。

【更多精采內容，詳見

台中市 媽祖 盧秀燕

延伸閱讀

大安港媽祖園區沒雕像 盧秀燕盼市議會允編預算

適度開放長照機構探視 盧秀燕：依中央規範調整

編媽祖雕像經費惹議 盧秀燕：只是要完成做一半的建設

影／吹哨有功盧秀燕讚防疫英雄！這家診所重新開診

相關新聞

重機製造山區噪音 台中警4小時取締10件

台中市太平的頭汴山區136線道銜接東勢區及南投縣國姓鄉，經常成為大型重機車車友們假日車聚的景點；當地民眾反映大型重機車噪...

台中港三井OUTLET貨櫃市集登場 免費接駁到沙鹿站

MITSUI OUTLET PARK台中港運用貨櫃打造的裝置藝術、貨櫃市集全新改裝升級板即日起登場，結合時尚、飲食、生活...

埔里藝文飯店變汽車旅館？地方譁然 公所也傻眼

南投縣埔里鎮公所與國產署合作4年前招商開發1500坪國有地興建藝文觀光飯店，未料，近期動工卻傳出是蓋汽車旅館，地方譁然，...

尊重信仰多元 反文化園區媽祖像

「期待以更多元的角度，建設及經營文化園區。」台中市教會發展策略聯盟代表多人4日拜訪台中市長盧秀燕，希望對於已擱置多時的大安媽祖文化園區建設，應以更多元的角度思考營運方向，且不應能動用公務預算進行後續的神像建設。台中市議會多位民進黨議員也在議會質詢盧，應符合宗教平等與中立原則，建議退回興建預算議案。

「石崗」在日本、「大安」在台北？ 網揭台中最偏僻3區

台灣每個縣市別具特色，每處皆有自己的文化背景及歷史淵源，好玩有趣的奇聞軼事也不少。近日就有一名網友在PTT上發文表示，剛剛才發現台中市中部偏北處，竟有一名為「石岡」的市轄區，讓他驚訝地直呼：「石岡是台中最邊緣的區嗎？」對此，甚至有人直呼：「石崗不是在日本嗎？」部分網友則認為，除了石崗外，「外埔區」也是在地人才知道的區域，但「大安區」更是連土生土長的台中人都不熟悉。

兒子叛逆迷電玩泡網咖 模範母親陪他念書念到研究所

彰化縣員林市今年的模範母親郭家瑛的大兒子今年考上醫官，小兒子就讀國防大學政治系，是外界眼中的學霸媽，但郭家瑛表示，兩個兒...

終於開學了 彰化縣社大面對退課潮壓力不小

延後兩個月，彰化縣社區大學今天開學，預計這學期課程到8月底結束，不少學員無法配合而辦理退課，各社大退課率有差異，美港西退...

母親節將至 中市長照探親「順時中」每天1組限3人

中央流行疫情指揮中心5月1日宣布住宿型長照機構等開放探視，並採實名制等措施。市長盧秀燕表示，母親節將至，市府將綜合考慮根...

避免老人外出群聚 集集鎮模範母親獎一一送到府

新冠肺炎疫情改變不少活動舉辦，即使是模範母親表揚活動，為減少不必要的外出及群聚，今年集集鎮有別於以往，鎮長陳紀衡率集集鎮...

「好過去養老院」 二林聖家長照站26名長者今歡喜結業

「一讚、二耶、三愛心。」彰化縣二林鎮聖家社區關懷據點C級巷弄長照站26名長者，今天上午歡喜對著鏡頭比出三步驟手勢，留下此...

周清玉推台語20多年未歇「讓英文發音更標準」

關懷文教基金會董事長周清玉20多年前在彰化創辦關懷文教基金會，並成立關懷廣播電台，每年在彰化地區舉辦的台語演講比賽，已相...

風雲社團／花媽團 協助孩子音樂表演

彰化縣花壇國小管弦樂團有1、20名家長共組後援會「花媽團」，原僅協助老師簡單的行政工作，但家長發心出錢出力，在周末帶學童到安養中心公益表演，用音樂與弱勢交流，增加表演經驗，也學習愛心助人。

熱門新聞

3日東部外海5.9地震傳災情 成功鎮12骨灰甕毀損

悶壞了！新北國民運動中心開放首日 民眾清晨6點就排隊

影／疫情緩重振觀光 台東熱氣球活動今宣布7/11登場

發現罕見蝗蟲 農民心驚驚 專家：做好田間管理最重要

平實武聖夜市若強行開張 南市府將斷水斷電

影/微笑測速器6月上路 國小前車速過30「哭哭臉」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。