尊重信仰多元 反文化園區媽祖像

「期待以更多元的角度，建設及經營文化園區。」台中市教會發展策略聯盟代表多人4日拜訪台中市長盧秀燕，希望對於已擱置多時的大安媽祖文化園區建設，應以更多元的角度思考營運方向，且不應能動用公務預算進行後續的神像建設。台中市議會多位民進黨議員也在議會質詢盧，應符合宗教平等與中立原則，建議退回興建預算議案。

大安媽祖文化園區歷經胡志強、林佳龍兩位市長，因引發不同宗教信仰的抗議和建議，至今只完成基座建設，媽祖神像因欠缺經費及募款不足，而使園區建設停滯多年。如今盧秀燕上台一年多，重新發函議會，請議會同意編列預算興建媽祖神像。但包括無黨籍議員朱元宏與多位民進黨議員，多持反對態度。

原住民議員朱元宏指出，議會已曾決議，媽祖神像不應編例公務預算興建，應由民間籌募經費自建。民進黨陳世楷、李天生、陳淑華、賴佳微等議員也不同意推翻過去議會決議、讓市府重編預算，因恐將引起不同宗教信仰的爭議。朱元宏建議，應將園區改為「大安國際藝文休閒娛樂生態園區」。

另外，台中市教會發展聯盟代表杜明達、蕭祥修、林進泰等牧師，以及台灣基督教聯盟主任牛弘，也專程拜訪盧秀燕進行溝通陳情，盼市府勿以公務預算興建媽祖像，而能以更多元的角度思考及建設現有擱置的園區，並轉達基督教各界對此案的關切。

盧秀燕回應說，重啟本案實也是地方人士一再陳情，以協助提振當地經濟建設與吸引觀光人口。目前市府仍多方收集不同意見，希望最終能以和諧、雙贏的方式進行當地建設。同時，對於台中市教會發展聯盟為台中市舉辦的年度「城市祈禱早餐會」，她也表達關切感謝，祈能為大台中這塊土地及廣大市民帶來平安和祝福。

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