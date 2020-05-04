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重機製造山區噪音 台中警4小時取締10件
台中市太平的頭汴山區136線道銜接東勢區及南投縣國姓鄉，經常成為大型重機車車友們假日車聚的景點；當地民眾反映大型重機車噪音大、車速快，影響安寧和用路人安全，讓他們困擾不已。警方因此結合環保局及台中市監理站共同執行取締，僅4小時就裁罰10件，並希望車友們警惕。
警方指出，太平警分局利用2日午12時至下午4時執行取締「改裝車輛及噪音檢測」勤務，在136線道長龍路沿線設置路檢稽查點，共投入警力20人，取締10輛機車；都依違反噪音管制法第26條，開出1800元以上、3600元以下罰鍰，並限期改善。
太平警分局指出，大型重機車改裝排氣管所造成的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，還會因改裝車體裝置發生危險，車友們行駛至山區道路應遵守交通規則，進入村里道路更要減速慢行，避免發生車禍。
警分局人員也指出，未來仍會將持續與環保局、監理站組成聯合稽查小組，不定期取締改裝噪音車輛，以維護用路人安全及社區安寧，希望重機騎士應自我警惕。
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