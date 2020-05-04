防疫兼顧拚經濟 中捷綠線2基地招商線上視訊

台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天針對2處捷運基地舉辦線上招商說明會，吸引壽險、建商及百貨等潛在投資業者同步線上觀看，兼顧防疫與招商引資。

台中市捷運綠線文心崇德路口與文心櫻花路口等2處基地辦理招商，交通局表示，預估總銷金額分別是達新台幣27億元與17億元。由於正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫期間，採視訊會議方式舉辦招商說明會，參加者可同步觀看簡報及留言發問，現場即時回覆，也可與主講人互動，與實體會議沒有差別。

台中市交通局長葉昭甫表示，文心崇德路口基地面積700坪，文心櫻花路口基地面積500坪，2基地建蔽率及容積率均為70%及500%，預估總銷可達27億元及17億元，容許使用項目比照商業區，市府不預設立場，由投資人依市場機制充分發揮，歡迎慧眼獨具的投資人共同參與，打造台中捷運綠線璀璨雙星。

交通局指出，相關招標資訊已於市府交通局網站公告，申請釋疑期限至5月29日止，申請文件及開發建議書提送截止日至8月26日止，歡迎各界投資人遞件申請。