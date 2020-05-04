宅學習來了 彰化教育處開書單鼓勵學生閱讀度過防疫期

疫情滿百日，彰化縣政府規畫自主學習2.0計畫，在防疫期間請各校整合校內圖書資源，由各校的推動閱讀教學教師推薦適齡閱讀書單，縣政府統計出縣內國中小各學習階段的書籍排行榜，鼓勵學子藉由閱讀充實居家防疫時光。

教育處表示，低年級書單中人氣首選「不會寫字的獅子」，除了是教師生活課和語文課的輔助教材，更可透過閱讀，帶領低年級的孩子了解學習的重要性，和感受人際互動中表達與溝通的技巧。高年級推薦書單中「少年小樹之歌」，以學生熱愛的文字傳遞尊重、和平、自信、勇氣與生活智慧，透過閱讀的力量培養學生正確處世態度，認識生命的溫暖與良善，建構良好的品格。

溫馨勵志小說「奇蹟男孩」從國中７年級書單書脫穎而出，本書故事張力搭配有溫度的文字，能提供正值青春期的國中生滿滿正能量，讓學生閱讀後能以正向積極、自信勇氣去面對生活中的挑戰。８年級推薦書單「週期表上的魔術師」屬於科普閱讀入門書，內容結合科學知識與生活智慧，將自然領域的學科知識與生活經驗充分連結，培養學生探索自然科學奧秘的興趣，帶領學生飛翔在廣大的知識草原。

教育處期待期待學生能「防疫宅學習．閱讀有夠力」，防疫期間讓閱讀成為居家學習的防疫妙招，藉由閱讀的宅學習，舒緩壓力，達到「閱讀抵抗病毒、書籍完勝疫情」效果，如果想看更多好書書單，可到各校網站「自主學習2.0-推薦書單」查看詳情。