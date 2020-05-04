彰化網路詐騙案佔大宗 三保官結合巡迴社區宣導

彰化警方統計今年至今詐騙案，其中以約270件的網路詐騙為大宗，為保障民眾權益，彰縣府結合消保官、納稅保護官及犯罪保護官啟動社區法律行動專車，推動安全消費及防範詐騙。

彰化縣政府今天召開「彰化好三保，保護你我他」記者會，宣布社區法律行動專車正式啟動，消保官、納保官及犯保官將主動巡迴社區宣導，以保障民眾食安、稅務權益，並避免民眾被詐騙等；出席的貴賓則有縣長王惠美、台灣彰化地方檢察署長徐錫祥等人。

王惠美致詞時說，彰化縣警察局統計今年至今的詐騙案件有330件，其中，網路詐騙相關的案件就有270件，加上最近民眾為防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），不少人透過臉書、網站購買口罩等防疫用品，希望結合消保官、納保官以及犯保官，積極保障民眾權益，讓民眾在消費時獲得保障。

徐錫祥致詞時指出，不管是在食品安全、納稅或是詐騙犯罪，消保官、納保官及犯保官如果能事先發揮功能，就可以減少犯罪，藉由縣府資源讓民眾接觸法律知識，保障自身權益。