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埔里藝文飯店變汽車旅館？地方譁然 公所也傻眼

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮公所欲開發1500坪國有地，招商興建藝文旅館，未料得標商疑擅自變更開發計畫，整地擬蓋汽車旅館，地方譁然，公所傻眼發函要求業者履行當初合約。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮公所欲開發1500坪國有地，招商興建藝文旅館，未料得標商疑擅自變更開發計畫，整地擬蓋汽車旅館，地方譁然，公所傻眼發函要求業者履行當初合約。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮公所與國產署合作4年前招商開發1500坪國有地興建藝文觀光飯店，未料，近期動工卻傳出是蓋汽車旅館，地方譁然，公所也傻眼指業者未經公所同意就變更計畫，已透過律師發函要業者履行當初合約，業者則不願正面回應。

埔里公所指出，為活化鎮內北門小段國有地，也就是鎮立圖書館、藝文中心對面約1500坪土地，因此與國有財產署合作辦理開發案，並於4年前招商成功，規劃興建地下1層及地上10層約有160間房的藝文觀光飯店，預計明年3月完工。

而因該土地位居精華文教區，附近是圖書館、藝文中心、田園藝廊，還有鎮立游泳池、綜合球場，民眾對於興建藝文旅館，且供部分空間做藝文使用，樂觀其成，未料預定地近期動工，卻傳出是要蓋「汽車旅館」，地方譁然，連公所也傻眼。

經埔里公所調查確認，該得標廠商前年已向縣府申請旅館建照，但卻不是申請10層樓旅館，而是1層樓旅館建照，公所傻眼表示，按當初契約規定，是要建10層藝文飯店，業者竟未經公所同意就變更計畫，不論是否要蓋汽車旅館都屬違約。

埔里公所日前正式委請律師去函要求履行當初合約，強調業者若執意變更開發計畫，不排除終止契約；對此，業者則低調不願正面回應，總經理僅稱，該土地目前還在整地中，而他人不在埔里，不瞭解詳細開發狀況，細部還要再確認。

國產署中區分署南投辦事處表示，該藝文飯店開發案是由埔里公所負責履約管理，因此公所有權監督履行契約，也能終止合約；而公所與業者雙方合約若確定終止，土地必須點還國產署，國產署可自行或再次委託公所重新招商開發。

埔里 國產署 汽車旅館

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