大安港媽祖園區沒雕像 盧秀燕盼市議會允編預算

對於台中市大安港媽祖文化園區「有基座沒雕像」問題，台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時表示，希望市議會能同意市府編列預算興建媽祖雕像，為「有基座沒雕像」問題解套。

歷經台中市3任市長仍未解決大安港媽祖文化園區有基座沒媽祖雕像問題，由於先前市議會曾決議要求市府發動民間募款興建雕像，但募款情形不如預期，台中市政府觀光旅遊局提案由市府編列預算打造媽祖雕像，今天在台中市議會定期大會中進行討論。

市議員李天生、江肇國、黃守達、朱元宏等人都認為應該退回市府的提案並指出，市議會曾經決議不得編列預算辦理，並改由民間募款興建神像，同時這項市府提案，只是來文，並非預算案或議案，程序不符，將會引發宗教爭議，違反宗教平等及宗教中立原則，要求退回市府。

市議員陳政顯則認為，台中市議會是合議制，採多數決，每名議員都有不同看法，也要尊重大安港轄區的海線議員意見，過去已花那麼多錢了，最後可能因沒有神像而讓既有的建設打水漂，當然也要請市府追究為何只做好基座沒有神像的問題，他建議，市議會於11日先安排市府進行專案報告後，再安排討論提案。

盧秀燕指出，她上任後盤點未完成的建設並積極完成，其中大安港媽祖主題園區已完成基座，但原本的建設案是包括神像在內，市府依法完成相關建設，因此向市議會提案希望可以解套。如果是要公務人員去發動募款，可能會造成民間壓力。

台中市觀光旅遊局表示，大安港媽祖文化園區工程歷經3任市長，是在地居民殷切期盼能完成的重要建設，市府團隊積極與市議會溝通，由市府編列公務預算製作包含雕像在內的整體園區建設。