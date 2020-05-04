快訊

敦睦艦隊增1人確診 其餘344官兵今晚就可以回家

獨／連勝文接智庫副董事長 周守訓出任執行長

大安港媽祖園區沒雕像 盧秀燕盼市議會允編預算

中央社 / 台中4日電

對於台中市大安港媽祖文化園區「有基座沒雕像」問題，台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時表示，希望市議會能同意市府編列預算興建媽祖雕像，為「有基座沒雕像」問題解套。

歷經台中市3任市長仍未解決大安港媽祖文化園區有基座沒媽祖雕像問題，由於先前市議會曾決議要求市府發動民間募款興建雕像，但募款情形不如預期，台中市政府觀光旅遊局提案由市府編列預算打造媽祖雕像，今天在台中市議會定期大會中進行討論。

市議員李天生、江肇國、黃守達、朱元宏等人都認為應該退回市府的提案並指出，市議會曾經決議不得編列預算辦理，並改由民間募款興建神像，同時這項市府提案，只是來文，並非預算案或議案，程序不符，將會引發宗教爭議，違反宗教平等及宗教中立原則，要求退回市府。

市議員陳政顯則認為，台中市議會是合議制，採多數決，每名議員都有不同看法，也要尊重大安港轄區的海線議員意見，過去已花那麼多錢了，最後可能因沒有神像而讓既有的建設打水漂，當然也要請市府追究為何只做好基座沒有神像的問題，他建議，市議會於11日先安排市府進行專案報告後，再安排討論提案。

盧秀燕指出，她上任後盤點未完成的建設並積極完成，其中大安港媽祖主題園區已完成基座，但原本的建設案是包括神像在內，市府依法完成相關建設，因此向市議會提案希望可以解套。如果是要公務人員去發動募款，可能會造成民間壓力。

台中市觀光旅遊局表示，大安港媽祖文化園區工程歷經3任市長，是在地居民殷切期盼能完成的重要建設，市府團隊積極與市議會溝通，由市府編列公務預算製作包含雕像在內的整體園區建設。

台中市 媽祖 募款

延伸閱讀

適度開放長照機構探視 盧秀燕：依中央規範調整

編媽祖雕像經費惹議 盧秀燕：只是要完成做一半的建設

影／吹哨有功盧秀燕讚防疫英雄！這家診所重新開診

影／盧秀燕：疫情6+0怕放鬆！台中市府防疫不休假

相關新聞

台中港三井OUTLET貨櫃市集登場 免費接駁到沙鹿站

MITSUI OUTLET PARK台中港運用貨櫃打造的裝置藝術、貨櫃市集全新改裝升級板即日起登場，結合時尚、飲食、生活...

埔里藝文飯店變汽車旅館？地方譁然 公所也傻眼

南投縣埔里鎮公所與國產署合作4年前招商開發1500坪國有地興建藝文觀光飯店，未料，近期動工卻傳出是蓋汽車旅館，地方譁然，...

重機製造山區噪音 台中警4小時取締10件

台中市太平的頭汴山區136線道銜接東勢區及南投縣國姓鄉，經常成為大型重機車車友們假日車聚的景點；當地民眾反映大型重機車噪...

「石崗」在日本、「大安」在台北？ 網揭台中最偏僻3區

台灣每個縣市別具特色，每處皆有自己的文化背景及歷史淵源，好玩有趣的奇聞軼事也不少。近日就有一名網友在PTT上發文表示，剛剛才發現台中市中部偏北處，竟有一名為「石岡」的市轄區，讓他驚訝地直呼：「石岡是台中最邊緣的區嗎？」對此，甚至有人直呼：「石崗不是在日本嗎？」部分網友則認為，除了石崗外，「外埔區」也是在地人才知道的區域，但「大安區」更是連土生土長的台中人都不熟悉。

兒子叛逆迷電玩泡網咖 模範母親陪他念書念到研究所

彰化縣員林市今年的模範母親郭家瑛的大兒子今年考上醫官，小兒子就讀國防大學政治系，是外界眼中的學霸媽，但郭家瑛表示，兩個兒...

終於開學了 彰化縣社大面對退課潮壓力不小

延後兩個月，彰化縣社區大學今天開學，預計這學期課程到8月底結束，不少學員無法配合而辦理退課，各社大退課率有差異，美港西退...

母親節將至 中市長照探親「順時中」每天1組限3人

中央流行疫情指揮中心5月1日宣布住宿型長照機構等開放探視，並採實名制等措施。市長盧秀燕表示，母親節將至，市府將綜合考慮根...

避免老人外出群聚 集集鎮模範母親獎一一送到府

新冠肺炎疫情改變不少活動舉辦，即使是模範母親表揚活動，為減少不必要的外出及群聚，今年集集鎮有別於以往，鎮長陳紀衡率集集鎮...

「好過去養老院」 二林聖家長照站26名長者今歡喜結業

「一讚、二耶、三愛心。」彰化縣二林鎮聖家社區關懷據點C級巷弄長照站26名長者，今天上午歡喜對著鏡頭比出三步驟手勢，留下此...

周清玉推台語20多年未歇「讓英文發音更標準」

關懷文教基金會董事長周清玉20多年前在彰化創辦關懷文教基金會，並成立關懷廣播電台，每年在彰化地區舉辦的台語演講比賽，已相...

風雲社團／花媽團 協助孩子音樂表演

彰化縣花壇國小管弦樂團有1、20名家長共組後援會「花媽團」，原僅協助老師簡單的行政工作，但家長發心出錢出力，在周末帶學童到安養中心公益表演，用音樂與弱勢交流，增加表演經驗，也學習愛心助人。

藍中市主委換將 傳林敏霖接任

國民黨台中市黨部主委一職，傳由紅派大老林敏霖接任，但因前主委顏文正續任的人事案剛經中常會通過，臨時「換將」，讓不少人驚訝。據了解，國民黨面臨財務困境、多數民代不願上繳「職務金」，黨中央只得拉攏有募款能力的派系人馬，以免連「主席家鄉」的台中市黨部運作出問題。

熱門新聞

3日東部外海5.9地震傳災情 成功鎮12骨灰甕毀損

悶壞了！新北國民運動中心開放首日 民眾清晨6點就排隊

發現罕見蝗蟲 農民心驚驚 專家：做好田間管理最重要

影／疫情緩重振觀光 台東熱氣球活動今宣布7/11登場

桃市5.5萬弱勢加發生活補助 8292萬入帳應急

泰山模範母親黃雅惠撫養12非親生子 「我願給孩子最好的」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。