兒子叛逆迷電玩泡網咖 模範母親陪他念書念到研究所

彰化縣員林市今年的模範母親郭家瑛的大兒子今年考上醫官，小兒子就讀國防大學政治系，是外界眼中的學霸媽，但郭家瑛表示，兩個兒子都分別歷經叛逆期和挫折期，除了陪伴和全力支持，身教更是重要，為了要「陪著孩子念書」，她也去念大學，今年也要上彰師大研究所了。

「你可能讀不到一個月就不想讀了啦」郭家瑛笑著回憶起4年前她告訴兒子她要去念大學的決定時，兒子還有點「看不起她」的消遣著，認為她不是讀書的料，原本高職畢業的她，早期從事美髮業，後來轉行房地產工作，也身為青溪婦女協會員林分會理事長，投入許多公益活動的她，不管平常忙碌的生活，硬是鐵了心「要念書給孩子看」。

因為小兒子黃冠錦從國中迷上線上遊戲、甚至泡網咖，從私立中學資優班，掉到普通班，功課一落千丈，總是告訴她「讀書很辛苦，很累」，為了激勵兒子，她發下豪語「媽媽跟你一起讀」，兒子從一開始取笑她，到後來看到媽媽讀到拿獎學金，而且當時兒子還笑她你可以去念一個有錢就可以畢業的私立大學啊，為了顯示自己決心，她考了國立台中科技大學企管系。

郭家瑛說，兒子看到年過半百的她戴上老花眼鏡念書，竟念到拿獎狀，還問「媽媽你是不是作弊來的啊？」，兒子笑說，我同學和你一樣年紀的好幾個都要補考哦。平常她也會把自己拿獎學金的訊息po在家人群組，兒子看到後可能也受到激勵，默默的用功起來。

讓郭家瑛很欣慰的是小兒子考上國防大學也相當認真，拿獎學金還會交給她說要孝敬她，她覺得「自己以身作則」用身教影響孩子真的差很多，也讓她體會到錢賺再多，都沒有陪著孩子的重要。

重視身教的郭家瑛(右一) 20多年來經常去學校和老人院幫小孩老人義剪。 圖／郭家瑛提供

大兒子黃冠霖是中國醫藥大學護理系畢業考上國防部軍醫局醫官，郭家瑛說，其實大兒子在求學階段也曾有挫折期，因為在護理系實務有時比不過女同學，成績墊底，被老師念，讓他很難過，她總是告訴兒子「會罵你、跟你說的人要視為恩人」，那是讓你知道缺點、讓你可以進步的人，最重要的是「不能自我放棄」。

郭家瑛20多年來投入義剪工作，熱心公益，也影響到兒子，她說黃冠霖考上醫官後志願要去馬祖服務，還告訴她「要去人家不要去的地方」也許可以幫助到別人，而有另一番天地。