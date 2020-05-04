快訊

採檢4次才確診！女「切洋蔥流鼻水」以為過敏未通報

要對抗的不是病人：精神鑑定與司法裁判的艱難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒子叛逆迷電玩泡網咖 模範母親陪他念書念到研究所

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市長游振雄（左二)表揚今年員林市今年的模範母親郭家瑛(右二) ，與其全家合影留念。圖／員林公所提供
員林市長游振雄（左二)表揚今年員林市今年的模範母親郭家瑛(右二) ，與其全家合影留念。圖／員林公所提供

彰化縣員林市今年的模範母親郭家瑛的大兒子今年考上醫官，小兒子就讀國防大學政治系，是外界眼中的學霸媽，但郭家瑛表示，兩個兒子都分別歷經叛逆期和挫折期，除了陪伴和全力支持，身教更是重要，為了要「陪著孩子念書」，她也去念大學，今年也要上彰師大研究所了。

「你可能讀不到一個月就不想讀了啦」郭家瑛笑著回憶起4年前她告訴兒子她要去念大學的決定時，兒子還有點「看不起她」的消遣著，認為她不是讀書的料，原本高職畢業的她，早期從事美髮業，後來轉行房地產工作，也身為青溪婦女協會員林分會理事長，投入許多公益活動的她，不管平常忙碌的生活，硬是鐵了心「要念書給孩子看」。

因為小兒子黃冠錦從國中迷上線上遊戲、甚至泡網咖，從私立中學資優班，掉到普通班，功課一落千丈，總是告訴她「讀書很辛苦，很累」，為了激勵兒子，她發下豪語「媽媽跟你一起讀」，兒子從一開始取笑她，到後來看到媽媽讀到拿獎學金，而且當時兒子還笑她你可以去念一個有錢就可以畢業的私立大學啊，為了顯示自己決心，她考了國立台中科技大學企管系。

郭家瑛說，兒子看到年過半百的她戴上老花眼鏡念書，竟念到拿獎狀，還問「媽媽你是不是作弊來的啊？」，兒子笑說，我同學和你一樣年紀的好幾個都要補考哦。平常她也會把自己拿獎學金的訊息po在家人群組，兒子看到後可能也受到激勵，默默的用功起來。

讓郭家瑛很欣慰的是小兒子考上國防大學也相當認真，拿獎學金還會交給她說要孝敬她，她覺得「自己以身作則」用身教影響孩子真的差很多，也讓她體會到錢賺再多，都沒有陪著孩子的重要。

重視身教的郭家瑛(右一) 20多年來經常去學校和老人院幫小孩老人義剪。 圖／郭家瑛提供
重視身教的郭家瑛(右一) 20多年來經常去學校和老人院幫小孩老人義剪。 圖／郭家瑛提供

大兒子黃冠霖是中國醫藥大學護理系畢業考上國防部軍醫局醫官，郭家瑛說，其實大兒子在求學階段也曾有挫折期，因為在護理系實務有時比不過女同學，成績墊底，被老師念，讓他很難過，她總是告訴兒子「會罵你、跟你說的人要視為恩人」，那是讓你知道缺點、讓你可以進步的人，最重要的是「不能自我放棄」。

郭家瑛20多年來投入義剪工作，熱心公益，也影響到兒子，她說黃冠霖考上醫官後志願要去馬祖服務，還告訴她「要去人家不要去的地方」也許可以幫助到別人，而有另一番天地。

國防大學

延伸閱讀

鼓勵孩子讀書翻轉貧窮 87歲的她獲竹縣模範母親

避免老人外出群聚 集集鎮模範母親獎一一送到府

泰山模範寄養媽媽 帶大12小孩

泰山模範母親黃雅惠撫養12非親生子 「我願給孩子最好的」

相關新聞

「石崗」在日本、「大安」在台北？ 網揭台中最偏僻3區

台灣每個縣市別具特色，每處皆有自己的文化背景及歷史淵源，好玩有趣的奇聞軼事也不少。近日就有一名網友在PTT上發文表示，剛剛才發現台中市中部偏北處，竟有一名為「石岡」的市轄區，讓他驚訝地直呼：「石岡是台中最邊緣的區嗎？」對此，甚至有人直呼：「石崗不是在日本嗎？」部分網友則認為，除了石崗外，「外埔區」也是在地人才知道的區域，但「大安區」更是連土生土長的台中人都不熟悉。

台中港三井OUTLET貨櫃市集登場 免費接駁到沙鹿站

MITSUI OUTLET PARK台中港運用貨櫃打造的裝置藝術、貨櫃市集全新改裝升級板即日起登場，結合時尚、飲食、生活...

兒子叛逆迷電玩泡網咖 模範母親陪他念書念到研究所

彰化縣員林市今年的模範母親郭家瑛的大兒子今年考上醫官，小兒子就讀國防大學政治系，是外界眼中的學霸媽，但郭家瑛表示，兩個兒...

終於開學了 彰化縣社大面對退課潮壓力不小

延後兩個月，彰化縣社區大學今天開學，預計這學期課程到8月底結束，不少學員無法配合而辦理退課，各社大退課率有差異，美港西退...

母親節將至 中市長照探親「順時中」每天1組限3人

中央流行疫情指揮中心5月1日宣布住宿型長照機構等開放探視，並採實名制等措施。市長盧秀燕表示，母親節將至，市府將綜合考慮根...

避免老人外出群聚 集集鎮模範母親獎一一送到府

新冠肺炎疫情改變不少活動舉辦，即使是模範母親表揚活動，為減少不必要的外出及群聚，今年集集鎮有別於以往，鎮長陳紀衡率集集鎮...

「好過去養老院」 二林聖家長照站26名長者今歡喜結業

「一讚、二耶、三愛心。」彰化縣二林鎮聖家社區關懷據點C級巷弄長照站26名長者，今天上午歡喜對著鏡頭比出三步驟手勢，留下此...

周清玉推台語20多年未歇「讓英文發音更標準」

關懷文教基金會董事長周清玉20多年前在彰化創辦關懷文教基金會，並成立關懷廣播電台，每年在彰化地區舉辦的台語演講比賽，已相...

風雲社團／花媽團 協助孩子音樂表演

彰化縣花壇國小管弦樂團有1、20名家長共組後援會「花媽團」，原僅協助老師簡單的行政工作，但家長發心出錢出力，在周末帶學童到安養中心公益表演，用音樂與弱勢交流，增加表演經驗，也學習愛心助人。

藍中市主委換將 傳林敏霖接任

國民黨台中市黨部主委一職，傳由紅派大老林敏霖接任，但因前主委顏文正續任的人事案剛經中常會通過，臨時「換將」，讓不少人驚訝。據了解，國民黨面臨財務困境、多數民代不願上繳「職務金」，黨中央只得拉攏有募款能力的派系人馬，以免連「主席家鄉」的台中市黨部運作出問題。

行銷光復、審計新村 10萬獎金徵創意

台中市的光復新村與審計新村也是政府舊廳舍再利用，目前做為青創基地，但台中市府苦思「活化」，才能吸引人潮；近日推青創基地創意獎勵，鼓勵大專院校及非營利法人團體提案，最高獎金10萬元。

中市旅宿業 近半獲「安心旅宿」標章

台中市府為提供台中住宿旅客安全住宿環境，3月24日起推出「安心旅宿」標章認證，和旅宿業者共同為旅客的住宿安全與健康把關，台中市合法旅宿業者512家，目前已有302家申請，其中有250家審核通過，通過認證的業者須依市府訂定的標準作業流程落實防疫工作，市府表示會派員不定期訪察執行情形，遊客可安心入住「安心旅宿」標章的旅館或民宿，並享有入住3折起的住宿優惠價。

熱門新聞

3日東部外海5.9地震傳災情 成功鎮12骨灰甕毀損

發現罕見蝗蟲 農民心驚驚 專家：做好田間管理最重要

悶壞了！新北國民運動中心開放首日 民眾清晨6點就排隊

影／疫情緩重振觀光 台東熱氣球活動今宣布7/11登場

桃市5.5萬弱勢加發生活補助 8292萬入帳應急

泰山模範母親黃雅惠撫養12非親生子 「我願給孩子最好的」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。