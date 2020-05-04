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「石崗」在日本、「大安」在台北？ 網揭台中最偏僻3區

聯合新聞網 / 綜合報導
台中市幅員廣大，是全台縣市面積第6大的城市。圖／ingimage
台中市幅員廣大，是全台縣市面積第6大的城市。圖／ingimage

台灣每個縣市別具特色，每處皆有自己的文化背景及歷史淵源，好玩有趣的奇聞軼事也不少。近日就有一名網友在PTT上發文表示，剛剛才發現台中市中部偏北處，竟有一名為「石岡」的市轄區，讓他驚訝地直呼「石岡是台中最邊緣的區嗎？」對此，甚至有人說「石崗不是在日本嗎？」部分網友則認為，除了石崗外，「外埔區」也是在地人才知道的區域，但「大安區」更是連土生土長的台中人都不熟悉。

該名網友在PTT上發文說到，自己訂網拍時赫然發現「台中有個石岡區」，「神岡已經很邊緣了，居然還有一個石岡？」他也上網搜尋了有關石崗區的簡介，原來石崗區位在臺中市中部偏北，「西與豐原區相鄰，南與新社區銜接，東及北與東勢區以大甲溪為界」，該區最著名的地標為「石岡水壩」。

許多人第一次聽到「石崗」這個名稱，都紛紛表示：「不說的話，我還以為在日本」、「哪裡，不是日本嗎？」、「你搞錯了吧！不是日本的某個地方嗎」，由於日本茨城縣亦有一「石岡市」的祭典相當有名，因此民眾才會認為石崗應是日本的縣市名稱。不過，有網友認為「外埔區」也很少人熟悉，「不是台中人應該不知道在哪裡」、「台中人自己也不知道外埔在哪裡」。

更有網友指出台中市西北部的「大安區」才是最偏僻的區域，「我台中人，長大無聊看地圖才知道台中也有大安區」、「上次選舉才知道有大安，連台中人都不知道」、「住台中二十年，大學去海邊才發現有大安這個區」、「大安講出來還以為是台北」。有網友則將3個區域進行比較，認為「石岡有水壩、大安有海水浴場，外埔真的邊緣」。

台中市 PTT

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